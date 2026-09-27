Transgaz alocă 109 mil. lei pentru primul lot al conductei de gaze Huedin – Lugașu

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale (SNTGN) Transgaz alocă între 96,17 milioane de lei și 108,87 milioane de lei, fără TVA, pentru realizarea primului lot al conductei de transport gaze naturale Huedin – Lugașu, relatează Agerpres, citând anunțul de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Noua conducta va avea o lungime de 72 de km și va face legătura între două capete de magistrală de gaz, din zona Aghireșu-Huedin, județul Cluj, până în zona Lugașu de Jos-Tileagd, județul Bihor.

Contractul vizează, pe lângă execuția conductei de transport gaze naturale Huedin – Lugașu, și alimentarea cu energie electrică, protecția catodică și fibra optică pe tronsonul cuprins între kilometrii zero și 35.

Amplasamentul primului lot se află pe raza comunelor Poieni, Ciucea și Negreni – din județul Cluj, Fildu de Jos și Sâg – din județul Sălaj, precum și Bratca – din județul Bihor, se precizează în anunț.

Valoarea estimată a achiziției este cuprinsă între aproape 96,7 milioane de lei și 108,867 milioane de lei, fără TVA, iar suma de 96,17 milioane de lei reprezintă estimarea pentru cantitățile care vor fi achiziționate în baza contractului sectorial, fără eventualele suplimentări.

Din totalul achiziției, Transgaz va pune la dispoziția executantului materiale, utilaje și echipamente în cuantum de 32,686 milioane de lei. Valoarea estimată a lucrărilor este cuprinsă între 63,484 milioane de lei și 76,181 milioane de lei.

Contractul va avea o durată de 18 luni, iar investiția va fi finanțată din fondurile proprii ale Transgaz.

Calendarul licitației

Procedura de atribuire este licitație deschisă, contractul fiind atribuit pe baza celui mai bun raport calitate – preț.

Ofertanții trebuie să facă dovada că au executat, în ultimii cinci ani, lucrări de minimum 63,484 milioane de lei, fără TVA, în cadrul a cel mult cinci contracte, având ca obiect sisteme de transport al gazelor naturale și/sau instalații de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de înaltă presiune.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 30 octombrie 2026, la ora 15:00.



SNTGN Transgaz SA este operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale din România, responsabil pentru operarea, mentenanța și dezvoltarea rețelei de transport al gazelor naturale a țării.

Compania a raportat la mijlocul anului un profit net de 303,658 milioane de lei, în scădere cu 41,49% față de cel înregistrat în primul semestru din 2025, care a fost de 518,969 milioane de lei, respectiv afaceri în scădere cu aproape 8%, la 1,594 miliarde de lei.

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