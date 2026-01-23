APADOR-CH critică transformarea amenzilor contravenționale în amenzi penale – cere eliminarea măsurii din proiectul de reformare a administrației

APADOR-CH solicită Guvernului eliminarea din proiectul de modificare a Codului administrativ a prevederii ce transformă amenzile contravenționale neplătite într-un an de zile, în amenzi penale. Măsura va crește masiv numărul de infractori din cauza acestei reglementări neconstituționale, explică organizația.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că proiectele de acte normative sunt puse în dezbatere publică, tocmai pentru a fi colectate și analizate criticile și observațiile celor interesați.

Prevederea din proiect

Dacă, timp de un an, românii nu își achită amenzile contravenționale, atunci un judecător poate să dispună fie muncă în folosul comunității, fie aplicarea unei amenzi penale, conform proiectului elaborat de Guvern.

Legislația nu prevede că neplata unei amenzi contravenționale este infracțiune. Mai mult, transformarea unei datorii într-o amendă penală contravine principiilor dreptului penal, atrage atenția organizația ce activează în domeniul apărării drepturilor omului.

Organizația APADOR-CH susține că propunerea este nelegală și neconstituțională, îi îndeamnă pe cetățeni să trimită critici pe adresa la care a fost pus proiectul în dezbatere publică și cere Executivului să renunțe la ideea care transformă românii în infractori.

Argumentele APADOR-CH

Amenda penală este o sancțiune specifică dreptului penal și poate fi aplicată exclusiv pentru săvârșirea unei infracțiuni, nu a unei contravenții. În prezent, legislația română nu califică neplata unei amenzi contravenționale drept infracțiune, iar transformarea unei datorii într-o sancțiune penală contravine principiilor fundamentale ale dreptului penal.

Prin această modificare, Guvernul ar încălca prevederile Codului penal și ale Constituției. APADOR-CH consideră că soluția propusă creează artificial noi „infractori” și solicită eliminarea acestei prevederi din proiectul de act normativ aflat momentan în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

„Nu poți sancționa penal o faptă care nu reprezintă o infracțiune potrivit legii. Cu alte cuvinte, nu poți sancționa penal o contravenție. Guvernul mai spune că sancțiunea muncii în folosul comunității nu este sancțiune eficientă. Una dintre aceste soluții, de exemplu, poate să fie incriminarea refuzului de a presta muncă în folosul comunității și atunci poate da o sancțiune mai eficientă și una care respectă totuși principiile dreptului penal”, a explicat Georgiana Gheorghe, director executiv APADOR-CH, citată de TVR.

Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului a reacționat declarând: „Rolul transparenței decizionale este tocmai asta: să adune toate punctele de vedere, pro, contra, corecțiile, opiniile și să vadă ce este de luat în considerare, ce este de modificat”.

Modificarea Codului Administrativ a fost pusă în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, până pe data de 23 ianuarie.

La finalul acestei luni, Guvernul vrea să-și asume răspunderea pe un nou pachet legislativ de reformă.

