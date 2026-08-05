UE alocă Ucrainei încă 1,4 mld. € din dobânzile generate de activele înghețate ale Rusiei – activele rusești au produs în total 8 mld. € de la imobilizare

Uniunea Europeană va aloca Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro (aproximativ 1,6 mld. dolari), proveniți din dobânzile generate de activele rusești înghețate, a anunțat miercuri, Comisia Europeană, conform Reuters.

Conform executivului european, banii au fost transferați către UE pe 3 august și reprezintă profituri excepționale generate de dobânda la soldurile de numerar provenite din activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei (CBR) deținute de depozitarii centrali de titluri de valoare.

Aproximativ 95% din banii încasați vor fi utilizați pentru a sprijini Ucraina prin intermediul Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM), în timp ce restul de 5% vor merge către Kiev prin intermediul Instrumentului european pentru pace (IEP), se arată într-un comunicat al biroului Comisiei Europene.

Primirea acestei sume marchează al cincilea transfer de acest tip, după o a patra tranșă livrată în martie 2026. Acesta acoperă veniturile acumulate în prima jumătate a anului 2026. De la imobilizarea lor, activele rusești au generat profituri excepționale în valoare totală de 8 miliarde de euro.

Activele rusești înghețate generează fonduri pentru Ucraina

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. De aceea folosim veniturile generate de activele rusești imobilizate pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Punem la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro. Aceste fonduri vor sprijini în continuare rezistența Ucrainei împotriva războiului ilegal declanșat de Rusia”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Activele Băncii Centrale a Rusiei au fost înghețate de Uniunea Europeană și de statele din G7 după invazia Ucrainei din februarie 2022. În timp ce activele propriu-zise rămân blocate, dobânzile și celelalte venituri financiare generate de acestea sunt direcționate, în baza deciziilor adoptate de UE, pentru sprijinirea Ucrainei.

Noua tranșă de 1,4 miliarde de euro va contribui la susținerea eforturilor Ucrainei de a face față consecințelor războiului și de a-și consolida capacitatea de apărare împotriva agresiunii ruse.

Încă de la sfârșitul anului trecut președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut că cea mai eficientă metodă de a finanța nevoile Ucrainei este acordarea unor despăgubiri pe baza activelor rusești înghețate.

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