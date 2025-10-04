Transelectrica: Tehnic, Sistemul Energetic Național nu ar putea funcționa doar pe bază de regenerabile fără grupurile energetice clasice

Gazele naturale joacă și trebuie să joace în următorii 10 – 15 ani un rol foarte important în tranziția energetică pentru siguranța și stabilitatea sistemului energetic național, a declarat vineri directorul Dispeceratului Energetic Național, Transelectrica, Virgiliu Ivan.

El a subliniat că, în prezent, tehnic nu este posibil ca sistemul energetic național să funcționeze doar pe bază de energii regenerabile, dacă s-ar opri toate capacitățile clasice de producție energie electrică. „Tranziția energetică este importantă, însă aduce și multe probleme și provocări, care se văd cel mai bine de la nivelul Dispecerului Energetic Național”, a mai spus Ivan

„Dacă astăzi am avea doar energie verde, suficientă cantitativ, sistemul național nu ar putea să funcționeze pentru că ceea ce nu se cunoaște este că sursele verzi, eoliene, fotovoltaice nu sunt capabile să țină tensiunea, să fie o sursă de tensiune. Ele urmăresc tensiunea în cadrul sistemului, tensiunea pe care o realizează o țin grupurile clasice. Deci, dacă astăzi am opri toate grupurile clasice și am pune doar regenerabile, sistemul nu ar putea să funcționeze din punct de vedere tehnic. Nu am avea sursele de tensiune pe care aceste instalații să le urmărească. E un aspect tehnic foarte important pe care trebuie să-l cunoaștem cu toții, să știm că atunci când creștem aceste capacități regenerabile, chiar dacă sunt cu emisii zero, cu costuri mai mici, în spate se produce o degradare a parametrilor tehnici ai sistemului, pentru care tehnicienii sunt responsabili să caute metode, mijloace, soluții tehnice, pentru a compensa aceste neajunsuri, cel puțin din prezent create de energiile regenerabile”, a explicat Ivan, într-o conferință de specialitate. „Pentru că discutăm de energie verde, de implementarea și integrarea în sistem a unui volum din ce în ce mai mare de energie verde, discutăm de această tranziție energetică, trecerea de la combustibili fosili către energie verde, și o spun cu fermitate: gazul joacă și trebuie să joace în următorii 10-15 ani un rol foarte, foarte important în această tranziție energetică, pentru a avea siguranță și stabilitate în cadrul sistemului.



Tranziția energetică e importantă, dar „Trebuie să venim cu soluții, să implementăm, e nevoie de timp și tot acest proces, sincer vă spun, parcă are o viteză mult, mult prea mare, încât problemele profunde, tehnice, nu sunt nici foarte bine cunoscute și nici nu reușim, ca tehnicieni, să le punem la punct așa cum ar trebui”, a arătat reprezentantul Transelectrica.

