Transelectrica: Primul sincron al unei turbine de la Termocentrala Mintia – Regimul de teste continuă

Transelectrica, operatorul sistemului energetic naţional, anunţă că Turbina cu Gaz 1 (TG1) din cadrul Centralei Electrice cu Ciclu Combinat (CECC) Mintia a fost sincronizatã, joi, cu succes la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN). Prima zi de funcţionare în regim de teste a fost joi, 15 iunie, urmãtoarea zi de producţie fiind programatã pentru luni, 19 octombrie 2026, dupã care sunt planificate aproximativ trei sãptãmâni de teste zilnice.

„Ieri, 15 octombrie 2026, Turbina cu Gaz 1 (TG1) din cadrul Centralei Electrice cu Ciclu Combinat (CECC) Mintia a fost sincronizatã cu succes pentru prima datã la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN). Acest moment cheie a marcat începutul etapei de testare a echipamentelor şi sistemelor de producere a energiei electrice în condiţii de funcţionare conectatã la SEN”, arată, vineri, Transelectrica într-un comunicat de presă.

La jumãtatea lunii decembrie 2026 este prevãzutã începerea testelor pentru Turbina cu Gaz 2, care are, de asemenea, o capacitate de 575 MW, conform calendarului estimat, Astfel, pânã la sfârşitul anului 2026, este preconizatã integrarea în SEN a unei capacitãţi de producţie de peste 1.000 MW din cadrul Centralei Electrice în Ciclu Combinat Mintia, ceea ce constituie un aport semnificativ pentru consolidarea capacitãţii de producţie disponibile şi pentru susţinerea funcţionãrii în siguranţã a SEN.

Oficialii Transelectrica precizează că joi, în prima zi de funcţionare în regim de teste, turbina cu gaz G1 a fost conectatã la SEN în douã intervale, primul începând cu ora 11:15, iar cel de-al doilea la ora 12:21.

„În cadrul celui de-al doilea interval de funcţionare, turbina a atins o putere brutã maximã de 135 MW, la bornele generatorului. Testele din aceastã primã zi de funcţionare s-au încheiat la ora 16:35. În perioada urmãtoare, vor fi realizate reglaje şi ajustãri tehnice ale sistemelor şi subsistemelor turbinei, în vederea optimizãrii parametrilor de funcţionare. Urmãtoarea zi de producţie este programatã pentru luni, 19 octombrie 2026, dupã care sunt planificate aproximativ trei sãptãmâni de teste zilnice”, se menţionează în comunicat.

Compania Naţionalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA şi MASS Global, compania controlată de omul de afaceri iordanian Ahmad Ismail Saleh, care dezvoltă noua centrală pe gaze de la Mintia, au agreat corelarea testelor cu necesitãţile de funcţionare ale Sistemului Electroenergetic Naţional.

Oficialii companiei declară că testele din urmãtoarele trei sãptãmâni se vor desfãşura în intervalele de searã, astfel încât producţia planificatã în aceastã perioadã va intra în sistem la vârful de consum de searã.

„Prin aceastã abordare, contribuţia Centralei Electrice cu Ciclu Combinat Mintia va putea fi valorificatã în intervalele cu cerere ridicatã de energie electricã, în contextul condiţiilor dificile de operare a Sistemului Electroenergetic Naţional din ultimele luni, inclusiv al indisponibilitãţii capacitãţii de producţie de la Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã”, susţin oficialii Transelectrica.

Turbina cu Gaz 1 CECC Mintia are o capacitate instalatã de 575 MW, iar Turbina cu Gaz 2 – o capacitate de 575 MW.

„Pânã la sfârşitul anului 2026, este preconizatã integrarea în SEN a unei capacitãţi de producţie de peste 1.000 MW din cadrul Centralei Electrice în Ciclu Combinat Mintia, un aport semnificativ pentru consolidarea capacitãţii de producţie disponibile şi pentru susţinerea funcţionãrii în siguranţã a Sistemului Electroenergetic Naţional”, se arată în comunicat.

Europarlamentarul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a declarat, vineri, că centrala de la Mintia a livrat, după cinci ani de când a fost oprită, „primul megawatt-oră în reţeaua naţională”.

Potrivit acestuia, noua centrală va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună.

Vândută în 2022, la un an de la oprirea vechii termocentrale pe cărbune după jumătate de secol de funcţionare, centrala a fost transformată, printr-o investiţie privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa.

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