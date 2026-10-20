Transelectrica pregătește investiții de peste 12 mld. lei în rețeaua de transport până în 2035: noi linii de 400 kV, închiderea inelului național și interconexiuni cu vecinii

Dezvoltarea energiei înseamnă și dezvoltarea rețelei care o transportă, iar Transelectrica (TEL), compania de stat care gestionează sistemul energetic național (SEN), are planificate investiții de peste 12 miliarde de lei până în 2035, conform unui comunicat de presă.

”Sistemul electroenergetic se transformă. Apar noi capacități de producție din surse regenerabile, noi soluții de stocare, fluxurile de energie se schimbă mai rapid, iar schimburile cu sistemele electroenergetice vecine devin tot mai importante. În centrul acestei transformări se află Rețeaua Electrică de Transport (RET). Energia eoliană și fotovoltaică este produsă acolo unde există resursa, nu neapărat în apropierea marilor centre de consum”, arată Transelectrica.

Direcțiile de investiții ale Transelectrica

Pe măsură ce apar noi capacități de producție, Rețeaua Electrică de Transport trebuie să se dezvolte pentru a putea prelua și transporta energia acolo unde este nevoie de ea, arată Transelectrica, care are trasate următoarele direcții strategice:

Dezvoltăm noi axe de 400 kV și modernizăm infrastructura existentă

Continuăm închiderea inelului național de 400 kV

Întărim rețeaua în zone cu potențial ridicat pentru noi capacități de producție

Dezvoltăm interconexiunile cu sistemele electroenergetice vecine

Investim în digitalizare, automatizare și monitorizarea în timp real a RET

Conform companiei de stat, Planul său de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport 2026-2035 prevede investiții de peste 12 miliarde de lei pentru noi linii de 400 kV, stații și transformatoare, modernizarea infrastructurii existente, dezvoltarea interconexiunilor și accelerarea digitalizării.

”O rețea mai puternică înseamnă și o Românie mai bine conectată la sistemul european. Interconexiunile permit circulația energiei în ambele sensuri, în funcție de producție, consum și condițiile pieței. Iar rețeaua viitorului nu va fi doar mai extinsă, ci și mai inteligentă. Investim în sisteme moderne de monitorizare, comandă, control și automatizare, tehnologii Digital Twin și soluții pentru un control mai performant al fluxurilor de putere. Pentru că tranziția energetică nu înseamnă doar să producem mai multă energie. Înseamnă să avem infrastructura capabilă să o preia, să o transporte și să o integreze în siguranță în Sistemul Electroenergetic Național”, arată Transelectrica.

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