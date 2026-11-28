Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, al cărei acţionar majoritar este statul român prin Ministerul Energiei, a anunţat că investiţiile în infrastructura energetică a României au înregistrat o creştere de 91%, în primele nouă luni din 2026, ritmul din acest an fiind peste nivelul consemnat pe întregul an 2025. Astfel, valoarea cheltuielilor realizate în cadrul programului anual de investiţii, în perioada ianuarie-septembrie 2026, se ridică la 757,3 milioane de lei, faţă de 691,05 milioane de lei, în tot anul trecut.

„Ritmul investiţional din 2026 a depăşit deja nivelul înregistrat pe întregul an 2025. Cheltuielile realizate în cadrul programului anual de investiţii au ajuns la 757,33 milioane de lei, comparativ cu 691,05 milioane de lei în toate cele 12 luni ale anului 2025. Diferenţa reprezintă o creştere de aproximativ 9,6%”, a arătat Transelectrica într-o postare pe Facebook.

Investiții în curs de execuție de 1,42 mld. lei

Reprezentanţii companiei precizează că valoarea contabilă a imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie la 30 septembrie 2026 este de 1,427 miliarde de lei. Portofoliul include proiecte importante precum LEA 400 kV Gutinaş-Smârdan şi retehnologizarea staţiilor electrice Isaccea şi Pelicanu.

În acelaşi timp, valoarea imobilizărilor înregistrate în contabilitate în primele nouă luni din 2026, în principal prin punerea în funcţiune a unor obiective de investiţii, se ridică la 431 milioane de lei. Printre acestea se numără şi instalaţiile moderne de compensare a puterii reactive din staţiile Sibiu Sud şi Bradu, susţin oficialii companiei.

De asemenea, 351,1 milioane de lei reprezintă finanţări nerambursabile contractate în august 2026, prin Fondul pentru Modernizare, pentru extinderea monitorizării online a liniilor electrice şi îmbunătăţirea reglajului dinamic al tensiunii în Staţia Gutinaş

Planul de dezvoltare a Reţelei Electrice de Transport pentru perioada 2026-2035 cuprinde 117 lucrări de investiţii, dintre care 25 sunt obiective noi.

Conducerea societăţii declară că, prin modernizarea liniilor şi staţiilor electrice, dezvoltarea infrastructurii de 400 kV şi introducerea unor tehnologii avansate de monitorizare şi control, se urmăreşte creşterea siguranţei în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, integrarea noilor capacităţi de producţie şi stocare a energiei electrice, îmbunătăţirea flexibilităţii şi capacităţii de transport a reţelei, precum şi reducerea congestiilor şi dezvoltarea interconexiunilor regionale.

Potrivit datelor comunicate anterior de companie, până în 2035, sunt programate investiţii de peste 12 miliarde de lei pentru dezvoltarea Reţelei Electrice de Transport (RET). Programul de investiţii pentru următorul deceniu acoperă întreaga ţară, de la dezvoltarea reţelei din Dobrogea şi Moldova, până la întărirea coridoarelor de transport din vest şi noile axe de 400 kV Gădălin-Suceava şi Suceava-Bălţi.

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