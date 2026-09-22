Transelectrica extinde investițiile pentru a prelua energia provenită din centre noi de producție, inclusiv din surse regenerabile – Proiecte importante în vestul țării, dar și în Dobrogea

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, al cărei acționar majoritar este statul român, prin Ministerul Energiei, a anunțat extinderea rețelei de linii electrice, care înseamnă, în prezent, 9.000 de kilometri, în vederea măririi capacității de preluare și transport pentru energia produsă în noile centre de producție, inclusiv energia provenită din surse regenerabile, dar și pentru stabilizarea interconexiunilor sau reducerea blocajelor din rețea.

Printre liniile aflate în dezvoltare se află LEA 400 kV Medgidia Sud-Constanța Nord, care este destinată inclusiv integrării în SEN a noilor capacități de producție din surse regenerabile dezvoltate în Dobrogea, dar și LEA 400 kV Timișoara/Săcălaz-Arad – Etapa III a Axului Banat – proiect care va contribui la creșterea capacității de schimb pe granițele România-Ungaria-Serbia.

„Avem deja 9.000 de kilometri de linii electrice. De ce mai construiește Transelectrica altele? Pentru că se schimbă harta energiei din România. Apar noi capacități de producție, cresc capacitățile de stocare, producția devine tot mai distribuită, iar energia trebuie preluată din locurile în care este produsă și transportată, în siguranță, către zonele în care este consumată”, arată reprezentanții Transelectrica, conform News.ro.

Necesarul de investiții în rețeaua de linii electrice e în creștere, având în vedere investițiile în producția de energie din surse regenerabile – Doar prosumatorii au 4.000 de MW în capacitate

Oficialii companiei dau exemplul regenerabilelor, un segment în expansiune, care presupune însă și noi fluxuri de energie prin rețea, iar Dobrogea este unul dintre cele mai bune exemple în acest sens.

„Regiunea concentrează capacități importante de producție eoliană, fotovoltaică și nucleară, iar noi proiecte regenerabile continuă să se dezvolte. Energia produsă aici trebuie să poată fi preluată și transportată către celelalte regiuni ale țării. Același proces are loc și în alte zone ale României, pentru că producția din surse regenerabile se dezvoltă accelerat”, afirmă oficialii Transelectrica.

Potrivit datelor companiei, la 1 august 2026, instalațiile de stocare însumau 989 MW putere instalată, iar tendința este de creștere rapidă.

„Puterea instalată la prosumatori a ajuns, la 1 iunie 2026, la 3.897 MW.

Toate acestea schimbă locurile în care energia intră în sistem, momentele în care este produsă sau stocată și, implicit, fluxurile care trebuie gestionate prin Rețeaua Electrică de Transport”, precizează reprezentanții Transelectrica.

Lista proiectelor Transelectrica

Compania dezvoltă, în prezent, mai multe linii electrice:

LEA 400 kV dublu circuit Gutinaș-Smârdan – proiect strategic pentru creșterea capacității SEN de preluare a energiei produse din surse regenerabile și consolidarea transportului energiei din estul țării.

LEA 400 kV Medgidia Sud-Constanța Nord – o nouă linie destinată inclusiv integrării în SEN a noilor capacități de producție din surse regenerabile dezvoltate în Dobrogea.

LEA 400 kV Gădălin-Suceava – o nouă magistrală importantă pentru închiderea inelului de 400 kV al României, creșterea siguranței SEN și dezvoltarea capacității de interconexiune.

Interconexiunea 400 kV Suceava-Bălți – proiect cu rol strategic în dezvoltarea conexiunii dintre România și Republica Moldova.

LEA 400 kV Reșița-Timișoara/Săcălaz – Etapa II a Axului Banat – dezvoltarea infrastructurii de 400 kV din vestul României, împreună cu retehnologizarea stației Timișoara și trecerea acesteia la 400 kV.

LEA 400 kV Timișoara/Săcălaz-Arad – Etapa III a Axului Banat – proiect care include și dezvoltarea infrastructurii de 400 kV de la Arad și Săcălaz și care va contribui la creșterea capacității de schimb pe granițele România-Ungaria-Serbia.

Axul Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu – infrastructura este trecută la tensiunea de 400 kV pentru creșterea capacității de transport.

LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest – trecerea liniei existente de la simplu la dublu circuit, în cadrul proiectului pilot „DigiTEL Power Lines of the Future”.

„Aceste proiecte înseamnă mai multă capacitate pentru a prelua și transporta energia produsă în noile centre de producție, posibilitatea de a integra mai multe surse regenerabile, reducerea blocajelor din rețea, stabilizarea interconexiunilor și mai multe opțiuni pentru funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național”, precizează oficialii Transelectrica.

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