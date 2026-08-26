Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului – Acuzată pentru fapte de corupție, ea spune că este un scandal artificial, menit să afecteze imaginea premierului

Cristina Trăilă a demisionat miercuri dimineața din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, după ce marți a fost audiată la DNA Iași, unde i s-au prezentat actele de urmărire penală pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității.

Ea este cercetată în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor din județul Vaslui.

Anunțul demisiei a fost făcut de Cristina Trăilă, pe pagina sa de Facebook:

„Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări: Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului”.

Acuzațiile aduse Cristinei Trăilă, prezentate marți de DNA:

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății. Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală. Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

Premierul Bolojan a anunțat marți că va discuta cu Cristina Trăilă înainte de a lua o decizie

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat marți seara, la Digi24, că a chemat-o, miercuri, la o discuţie, pe Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, după ce aceasta a fost chemată la DNA şi informată că este anchetată pentru corupţie.

”Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba”, afirmă Bolojan, subliniind că niciodată nimeni nu a trebuit să plătească pentru a avea o întrevedere cu el.

Scandalul din jurul omului de afaceri Fănel Bogoș a dus la acuzații din partea opoziției privind implicarea lui Ilie Bolojan în încercările omului de afaceri de a obține ajutorul unor demnitari importanți, după ce a fost dezvăluită o audiență pe care premierul i-a acordat-o la Palatul Victoria.

Șeful PNL Vaslui şi omul de afaceri Fănel Bogos s-au întânit pe 23 septembrie 2025, la Palatul Victoria, și au avut o discuţie de 15 minute cu premierul Ilie Bolojan, după cum a confirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore”, declara Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului.

Discuția a fost intermediată de liberali de la vârf ai PNL Vaslui (fostul trezorier Mihai Barbu și secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă).

Stenogramele dosarului au dezvăluit că membrii rețelei lui Bogoș susțineau sau se lăudau că au plătit sume mari de bani sau traficat influență pentru a ajunge direct la nivelul prim-ministrului, scopul fiind schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

La vremea respectivă, premierul Ilie Bolojan a declarat că la întâlnirea care a durat aproximativ un sfert de oră omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, iar el a avut „un uşor trac”, pentru că acesta a prezentat şi „aspecte ce nu sunt strict de zona politică”, în condiţiile în care fusese informat iniţial că la întrevedere se vor discuta exclusiv probleme politice.

Ilie Bolojan nu a fost explicat niciodată de ce a acceptat o audiență în biroul său de premier din Palatul Victoria, pe subiecte politice, ce țineau de partidul pe care-l conduce.

****