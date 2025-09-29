Traian Băsescu, după victoria PAS în R. Moldova: „Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”

Fostul președinte Traian Băsescu (foto) a postat, luni dimineață, pe Facebook un mesaj de impact după victoria categorică formațiunii proeuropene PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris fostul șef al statului, mesajul său devenind viral în mai puțin de o oră, cu mii de reacții și sute de comentarii și share-uri.

Duminică, Traian Băsescu postase un mesaj în care spunea că „o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Luni dimineaţă, și va avea 55 de deputați în parlamentul cu 101 locuri de la Chișinău.

Alegerile s-au desfășurat sub asediul războiului hibrid din Rusia, care au continuat inclusiv în ziua votului, cu alerte cu bombă, milioane de atacuri cibernetice și sute de incidente privind cumpărarea de voturi.

La câteva ore după deschiderea urnelor, premierul Dorin Recean a dezvăluit că, sâmbătă și duminică, infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă unor atacuri cibernetice fără precedent.

„E vorba, în special, de cec.md (site-ul Comisiei Electorale Centrale), precum și mai multe secții de vot din afara țării. Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral. În prezent, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Prin urmare, circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale. Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supraîncărca rețeaua STISC, care deservește cec și altă infrastructură electorală’, a afirmat Recean.

Republica Moldova rămâne în alertă și după închiderea urnelor. Poliţia Naţională a anunţat cǎ deţine informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii şi pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini şi destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest. „Forţele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetăţenilor, precum şi periclitarea securităţii naţionale”, a comunicat Poliția.

***