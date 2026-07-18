Traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz se prăbușește după atacurile Iranului asupra navelor

Situația de securitate din Strâmtoarea Ormuz a revenit la un „scenariu de maximă gravitate” pentru petroliere, după ce Iranul a atacat în mod repetat nave în ultima săptămână, a declarat directorul executiv al unei firme specializate în servicii de management al riscului maritim, potrivit CNBC.

„Observăm o reducere a volumului tranzitelor prin Strâmtoarea Ormuz, iar în acest moment echipajele navelor sunt și mai îngrijorate decât înainte”, a declarat Dimitris Maniatis, directorul executiv al companiei Marisks, cu sediul la Atena, în cadrul unei sesiuni de informare organizate în această săptămână de Lloyd’s List Intelligence.

„Nimeni nu este dispus să se deplaseze”, a spus Maniatis.

Cel puțin nouă nave au fost atacate

Cel puțin nouă nave au fost atacate începând cu 6 iulie, în timp ce Iranul încearcă să forțeze vasele să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz folosind apele sale teritoriale, în locul rutei de-a lungul coastei Omanului, protejată de armata Statelor Unite, potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale (IMO), agenție a Organizației Națiunilor Unite.

Un marinar și-a pierdut viața, iar alți trei au fost răniți într-un atac asupra petrolierului Al Bahyah, în largul coastelor Omanului, marți, potrivit IMO. În aceeași zi, alți unsprezece membri ai echipajului au fost răniți într-un atac asupra petrolierului Mombasa B, care naviga tot în apropierea coastelor Omanului.

Atacurile iraniene au implicat utilizarea de rachete antinavă, a declarat Jakob Larsen, directorul de securitate al BIMCO, una dintre cele mai mari asociații de transport maritim din lume.

„Toate acestea au un impact puternic asupra echipajelor, iar în acest moment oamenii pur și simplu nu mai sunt dispuși să treacă prin zonă, indiferent ce li se promite”, a spus Maniatis. „Nu mai este vorba despre bani. Nu mai este vorba despre vreun ideal superior. Este pur și simplu frica cea care le influențează deciziile.”

Armata SUA a imobilizat miercuri un petrolier fără încărcătură după reimpunerea blocadei navale împotriva Iranului în această săptămână, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Petrolierul M/T Belma, sub pavilionul Curaçao, a ignorat mai multe avertismente în timp ce naviga prin ape internaționale către Insula Kharg din Iran, a precizat CENTCOM.

Ruta tradițională prin centrul Strâmtorii Ormuz, cunoscută drept schema de separare a traficului maritim, rămâne prea periculoasă pentru a fi utilizată de nave din cauza riscului reprezentat de minele marine, a declarat Larsen.

„Dacă o mină explodează, de regulă detonarea are loc sub navă”, a explicat el. „Minele sunt arme extrem de puternice, astfel că este deosebit de periculos pentru nave să traverseze un câmp minat.”

Traficul prin Ormuz, redus la minimum

Președintele Donald Trump a declarat marți că Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor, cu excepția celor iraniene, după reintroducerea blocadei navale americane.

„Este deschisă pentru cine dorește să treacă”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News. „Nu o deschidem pentru Iran. Este singura țară pentru care este închisă. Este închisă pentru Iran, atât la intrare, cât și la ieșire, dar pentru ceilalți este acum deschisă.”

Totuși, firmele care monitorizează traficul maritim au observat o scădere accentuată a numărului de nave. Strâmtoarea Ormuz este din nou aproape blocată, doar un număr foarte redus de nave traversând-o cu transponderele oprite, potrivit analiștilor Lloyd’s care monitorizează zona.

Traficul a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele trei săptămâni, conform companiei de analiză comercială Kpler. Joi au traversat doar opt nave, față de cincisprezece în ziua precedentă. Înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul pe 28 februarie, peste 100 de nave traversau zilnic Strâmtoarea Ormuz.

Statele Unite au lansat șase valuri de atacuri aeriene împotriva Iranului, ca represalii pentru atacurile asupra petrolierelelor. Teheranul a răspuns prin salve de rachete îndreptate împotriva aliaților americani din Golf. Iranul și aliații săi houthi din Yemen amenință acum că vor bloca traficul maritim din Marea Roșie, care a devenit o rută alternativă esențială pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite în timpul conflictului.

„Din păcate, se pare că ne aflăm pe o traiectorie de escaladare, iar situația s-ar putea agrava în timp”, a declarat Larsen pentru CNBC.

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