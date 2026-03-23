23 martie, 2026

Traficul online generat de boți va depăși traficul uman până în 2027

De Iulian Soare

Traficul generat de boți ar putea depăși traficul uman pe internet până în 2027, a declarat Matthew Prince, directorul general al Cloudflare, în cadrul conferinței SXSW desfășurate la Austin, potrivit TechCrunch.

Potrivit acestuia, creșterea rapidă a inteligenței artificiale generative determină o expansiune accelerată a traficului automatizat, boții fiind capabili să acceseze un număr mult mai mare de site-uri decât utilizatorii umani pentru a genera răspunsuri în timp real.

Înainte de apariția AI generative, aproximativ 20% din traficul online era generat de boți, cel mai important fiind crawlerul Google. În prezent, această pondere este în creștere, pe fondul nevoii tot mai mari de date.


Prince a explicat că, spre deosebire de creșterea bruscă a traficului înregistrată în timpul pandemiei de COVID-19, actuala evoluție este constantă și nu dă semne de încetinire.

El a subliniat că această tendință va impune dezvoltarea unor noi soluții tehnologice, inclusiv infrastructuri capabile să susțină agenți AI și sisteme de tip „sandbox”, create și eliminate rapid în funcție de necesități.

Cloudflare oferă deja servicii destinate gestionării traficului și protejării site-urilor, inclusiv rețele de livrare de conținut (CDN), soluții de securitate și mecanisme de protecție împotriva atacurilor de tip DDoS, precum și instrumente pentru filtrarea traficului generat de boți.

În opinia lui Prince, inteligența artificială reprezintă o nouă schimbare majoră de paradigmă în evoluția internetului, comparabilă cu tranziția de la desktop la dispozitive mobile, urmând să transforme fundamental modul în care utilizatorii accesează informația.

