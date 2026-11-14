Traficul aerian din SUA, paralizat după ce Administrația Federală a Aviației a dispus oprirea la sol a tuturor zborurilor

Peste 10.000 de zboruri au fost perturbate, iar aproximativ 1,5 milioane de pasageri au fost afectați vineri în Statele Unite, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a suspendat decolările de pe aeroporturile din întreaga țară timp de peste patru ore, din cauza unor probleme tehnice care au afectat mai multe centre de control al traficului aerian. Restricția a fost ridicată la ora 20:15 ET, însă anulările și întârzierile sunt așteptate să continue pe parcursul weekendului, în timp ce autoritățile investighează cauza defecțiunii, transmite presa americană.

Oprirea decolărilor a fost dispusă vineri la ora 15:54 ET, după ce problemele tehnice fuseseră detectate cu aproximativ 18 minute mai devreme. FAA a justificat măsura prin „circumstanțe extraordinare și motive de siguranță”, precizând că defecțiunile de comunicații afectau mai multe centre regionale de control al traficului aerian.

Potrivit datelor companiei Cirium, aproximativ 11.000 de zboruri erau programate să decoleze de pe aeroporturile americane după ora 16:00 ET, acestea urmând să transporte circa 1,5 milioane de pasageri.

În momentul emiterii alertei FAA, peste 3.500 de aeronave se aflau în aer, potrivit secretarului american al Transporturilor, Sean Duffy. Potrviti CNN, peste 800 de zboruri au fost redirecționate.

Suprasolicitarea routerelor, prima explicație tehnică

Sean Duffy, a declarat că routerele de telecomunicații au fost suprasolicitate de volumul de date, ceea ce a provocat instabilitate în sistemele radar și de comunicații utilizate de centrele de control și de unitățile TRACON din întreaga țară. „Au cedat”, a afirmat oficialul.

Problemele au generat neconcordanțe între datele furnizate de radare și comunicațiile cu aeronavele. Duffy a precizat că FAA nu a pierdut complet capacitățile radar sau de telecomunicații, însă a decis suspendarea decolărilor ca măsură de precauție.

Potrivit CNN, unele centre de control au ajuns în situația denumită „ATC Zero”, care indică imposibilitatea unei unități de a furniza servicii de control al traficului aerian. Printre centrele afectate s-a numărat cel din Chicago. Controlorii au semnalat pierderea unor frecvențe radio și a sistemelor automate utilizate pentru transferul aeronavelor între sectoarele de control.

Defecțiunile au afectat în special centrele regionale responsabile de coordonarea aeronavelor care zboară la altitudini mari.

Atac cibernetic sau defecțiune mecanică?

Autoritățile americane nu au identificat indicii privind un atac cibernetic. Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat că primele informații indicau o problemă de natură tehnică, posibil mecanică, și nu o amenințare la adresa securității naționale.

Oficialul a precizat că un atac cibernetic nu poate fi exclus în totalitate, dar că nu există dovezi care să susțină această ipoteză. Potrivit CNN, FBI monitoriza situația la nivel național.

Mullin a confirmat că președintele Donald Trump a fost informat despre incident. Autoritățile au exclus, de asemenea, o legătură cu întreruperile serviciilor Microsoft.

O posibilă legătură cu noul sistem SMART de gestionare a traficului aerian a fost respinsă de compania Air Space Intelligence, furnizor al FAA. Compania a precizat că defecțiunea nu a avut legătură cu software-ul său, iar Duffy a confirmat că sistemul SMART este complet separat de echipamentele afectate.

Tehnicienii FAA investighează incidentul, însă cauza tehnică exactă și succesiunea defecțiunilor nu au fost stabilite definitiv în primele relatări.

Infrastructură veche de decenii și riscul unor noi defecțiuni

Oprirea zborurilor de vineri reprezintă, probabil, cea mai gravă consecință a problemelor unui sistem de control al traficului aerian vechi de câteva decenii, care, potrivit lui Duffy, utilizează echipamente analogice. Acest sistem a provocat mai multe probleme și întreruperi de funcționare.

În septembrie 2026, sute de zboruri către Newark și Philadelphia au fost anulate, întârziate sau redirecționate după ce un cablu de fibră optică al companiei Verizon a fost tăiat accidental în timpul unor lucrări de construcție în New Jersey. Incidentul a întrerupt o conexiune de rezervă utilizată pentru transmiterea datelor către controlorii de trafic aerian.

În 2025, o defecțiune a echipamentelor de la Newark Liberty International Airport a provocat pierderea contactului dintre controlorii de trafic aerian și aeronavele care zburau spre și dinspre aeroport. În mai același an, ecranele radar ale aeroportului s-au stins timp de aproximativ 90 de secunde.

Un alt precedent important datează din ianuarie 2023, când FAA a suspendat zborurile pentru câteva ore din cauza unei defecțiuni a sistemului NOTAM, utilizat pentru transmiterea avertizărilor către piloți. Incidentul a fost atribuit ștergerii accidentale a unor fișiere în timpul unor operațiuni de remediere a problemelor de sincronizare dintre bazele de date.

Duffy a declarat că echipamentele vechi vor continua să se defecteze și a cerut Congresului să aprobe 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea întregului sistem. Anul trecut, Congresul a aprobat suma de 12,5 miliarde de dolari, care urmează să fie alocată pe o perioadă de cinci ani pentru modernizarea controlului traficului aerian, potrivit Reuters.

Întârzierile ar putea continua și în weekend

Deși FAA a ridicat restricția după mai bine de patru ore, revenirea la normal este complicată de poziționarea necorespunzătoare a aeronavelor și echipajelor, precum și de limitele legale ale programului de lucru al personalului navigant și al controlorilor.

Companiile aeriene au continuat să anuleze zboruri pentru a-și reorganiza operațiunile, iar autoritățile nu au stabilit un termen exact pentru eliminarea tuturor efectelor incidentului.

Duffy a declarat că se așteaptă ca traficul aerian american să recupereze întârzierile înaintea perioadei aglomerate de călătorii de Ziua Recunoștinței, însă a avertizat că infrastructura învechită poate continua să genereze probleme.

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