Traficul pe Podul Giurgiu – Ruse va fi deschis pe ambele sensuri, în perioada sărbătorilor

Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparații, începând cu 18 decembrie, informează, sâmbătă, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră, măsura este valabilă până pe 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent și în condiții de siguranță, în contextul sărbătorilor de iarnă.

Până pe 18 decembrie, circulația este dirijată alternativ, cu semafor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.

Reamintim că bulgarii au început lucrările de reparații majore la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse pe tronsonul lor în iulie 2024.

Lucrările implică consolidarea structurii pe circa 1,1 km, inclusiv înlocuirea plăcii podului, a pavajului asfaltic și a elementelor metalice, cu un cost estimat la 22 de milioane de euro.

Lucrările se desfășoară zilnic 10 – 12 ore și au generat restricții de trafic, inclusiv perioade cu circulație alternată sau închisă temporar.

Contractul bulgar prevede o durată de 730 de zile, ceea ce indică finalizarea în jurul anului 2026, deși lucrările sunt întrerupte temporar pentru sărbători (trafic complet deschis între 18 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026). Nu există o dată exactă de încheiere anunțată public, dar progresele recente sugerează avans pe tronsoane succesive de 320 de metri.

