Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, la 94% din nivelul pre-război, fără niciun baril iranian. Analist: „Iranul nu mai are ce să-i ofere lui Trump” – Beijingul a acceptat poziția SUA

Fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz se mențin la aproximativ 13–14 milioane de barili pe zi, calculat ca medie pe șapte zile, potrivit unei analize Bloomberg. Este aproximativ același nivel cu vârful înregistrat în iulie, după ce SUA au ridicat blocada navală asupra Iranului și Teheranul a stopat, pentru o scurtă perioadă, atacurile împotriva petrolierelor.

Există însă două diferențe importante față de luna iulie: a) fluxurile iraniene sunt zero, față de aproximativ 2 milioane de barili pe zi anterior; b) toate fluxurile provin din încărcări noi, nu din petroliere care fuseseră încărcate anterior și blocate în Golful Persic din cauza războiului SUA-Iran.

În prezent, conform datelor Kpler și unei analize a Burggraben, exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au revenit acum la 94% din nivelul anterior războiului.

Traficul petrolier prin Ormuz, la maximum-ul de la începutul războiului SUA-Iran. Teheranul a pierdut controlul Strâmtorii

Analiștii punctează că Iranul și-a jucat prost cărțile și că, în urma atacurilor SUA asupra radarelor și capacităților militare iraniene din apropierea Strâmtorii, Teheranul a pierdut controlul asupra Strâmtorii Ormuz, unde traficul petrolier este la cel mai ridicat nivel din ultimele luni.

”Asta înseamnă că Iranul nu prea mai are ce să-i ofere lui Trump în negocieri, în timp ce economia sa se află într-un colaps total”, scrie pe X Robin Brooks, senior fellow și economist la Brookings Institution, care punctează creșterea ratei inflației, a ratei șomajului din Iran și deprecierea record a monedei naționale iraniene (rialul) în raport cu dolarul.

Exporturile Arabiei Saudite se apropie de media lunară din 2025. Trump a respins o ofertă a Iranului, iar noi discuții cu Teheranul ar urma să aibă loc în această săptămână

Conform acestuia, acesta este motivul pentru care președintele SUA Donald Trump nu consideră că încheierea unui acord este urgentă. În plus, potrivit lui Brooks, exporturile de petrol ale Arabiei Saudite și-au revenit și sunt pe punctul de a ajunge la media lunară din 2025, după ce armata americană a creat o nouă rută de navigație de-a lungul coastei Omanului și a început tranzitul petrolierelor și în timpul zilei, nu doar în timpul nopții.

Exporturile de petrol saudite se apropie de 6 milioane de barili pe zi, în creștere de la un minim de 4 milioane de barili pe zi în perioada de vârf a războiului. Nivelul rămâne sub cele 7 milioane de barili pe zi înregistrate înainte de război, dar, având în vedere prețurile mai ridicate, Regatul încasează venituri foarte mari.

De notat că președintele Trump a declarat, într-un interviu pentru Axios, că, în acest weekend, prin strâmtoare a trecut cea mai mare cantitate de petrol de la începutul războiului.

„Peste 20 de milioane de barili”, a spus Trump.

Totodată, un oficial american din domeniul Apărării a confirmat afirmația lui Trump, precizând că, în noaptea de vineri spre sâmbătă 22 de milioane de barili de petrol au fost exportați prin Strâmtoarea Ormuz.

Trump a mai afirmat că se așteaptă ca negociatorii americani să poarte noi discuții cu Iranul în această săptămână, iar surse regionale au afirmat pentru Axios că o nouă rundă de negocieri indirecte, prin mediatori, ar putea avea loc chiar de luni.

Declarație comună SUA-China după vizita lui Xi la Casa Albă: Beijingul a acceptat poziția SUA, ca nicio țară să nu poată impune taxe asupra tranzitului prin Ormuz

De notat și faptul că vizita lui Xi Jinping la Casa Albă a produs o uniformizare a pozițiilor privind susținerea principiului libertății navigației și a menținerii deschise a rutelor comerciale globale.

Beijingul a acceptat poziția SUA potrivit căreia nicio țară sau instituție nu poate impune taxe pentru tranzitul pe căile navigabile internaționale, o referire directă la disputa privind Strâmtoarea Ormuz – Iranul solicită controlul asupra strâmtorii prin taxe de tranzit.

Formularea reduce spațiul de negociere al Teheranului, în condițiile în care traficul petrolier a revenit deja la niveluri foarte ridicate, iar exporturile iraniene prin Ormuz sunt în prezent zero.

”Cei doi șefi de stat convin că Iranul trebuie să își respecte angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare și că niciunei țări sau instituții nu i se poate permite să impună taxe pentru tranzitul pe căile navigabile internaționale”, se arată la punctul 3 al declarației comune SUA-China, după vizita lui Xi la Trump.

***