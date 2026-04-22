Decizie a BP al PSD: Miniștrii social-democrați își dau demisia din Guvern joi dimineață

Cei șapte miniștri PSD își vor da demisia joi dimineață, înaintea ședinței de Guvern, conform unor surse Agerpres. Decizia a fost luată în unanimitate, în ședința BPN, desfășurată după consultările de la Cotroceni.

Își va prezenta demisia și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, conform acelorași surse.

Cei șapte miniștrii PSD vor fi înlocuiți din funcții, interimar, de actualii miniștri din PNL, USR și UDMR, a anunțat în această săptămână premierul Ilie Bolojan.

Potrivit surselor Digi24:

la Ministerul Transporturi ar urma să fie numit interimar premierul Ilie Bolojan

la Ministerul Justiției interimar ar urma să fie Cătălin Predoiu (actual ministru al Internelor)

la Ministerul Sănătății – Cseke Attila (actual ministru al Dezvoltării)

la Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu (actual ministru al Mediului)

la Ministerul Energiei ar urma să fie numit Radu Miruță (actual ministru al Apărării)

la Ministerul Muncii – Oana Țoiu (actual ministru de Externe).

Aceste nume, de la PNL și USR, ar urma să fie transmise pe decrete pentru a fi semnate de președintele Nicușor Dan, imediat după vacantarea posturilor.

Înlocuirile s-ar putea să continue până la ultimele eșaloane ale administrației centrale, dar și cu schimbarea prefecțiilor și chiar a social-democraților numiți în consiliile de administrație sau a altor organisme de conducere din companiile de stat.

Reamintim că PSD și-a retras sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan, iar la consultările ce au avut loc miercuri, la Cotroceni, social-democrații i-au transmis președintelui Dan că ei pot asigura în continuare majoritatea de care are nevoie guvernarea, dacă liberalii îl înlocuiesc pe Bolojan din funcția de prim-ministru.

Dominic Fritz: Dacă pleacă, atunci PSD să își retragă și toate amantele, toate pilele

USR, partid ce a stabilit încă înaintea votului din PSD continuarea susținerii premierului Bolojan și a unui guvern concentrat pe reforme, a decis marți să nu mai intre în nicio coaliție cu PSD, dacă social-democrații votează alături de AUR o moțiune de cenzură.

Reamintim că o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR ar însemna căderea Guvernului Bolojan.

”Dacă PSD face un pas spre AUR, atunci PSD să își retragă toate amantele, toate pilele, calea e liberă, să își asume PSD până la capăt să nu guverneze”, a mai spus președintele USR, Dominic Fritz, într-o conferință de presă organizată, marți, pentru a prezenta strategia partidului în actuala criză politică.

Poziția liderului USR a fost exprimată și de purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler, care le-a transmis social-democraților: „Dacă vreți să vă retrageți miniștrii, retrageți-vă și secretarii de stat, și prefecții, și șefii de agenții, și toată șefimea PSD-istă din stat! Până acum ați fost și la putere, și în opoziție. De data asta, nu mai puteți sta la putere în timp ce pretindeți că sunteți în opoziție”.

„Nu poți să pleci doar din fotografiile de la Palatul Victoria, dar să rămâi în continuare cu oamenii tăi în funcțiile de control”. „Nu merge să spui „suntem în opoziție”, dar să păstrezi în teritoriu exact pârghiile de putere construite cât timp ai fost la guvernare. Nu merge să fugi de răspunderea pentru deciziile luate împreună, dar să rămâi la putere”, a adăugat Cristian Seidler.

