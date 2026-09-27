Tot mai puține oportunități pentru tineri – companiile care folosesc AI creează mai multe joburi, dar majoritatea sunt pentru cei cu experiență

Companiile care utilizează inteligența artificială (AI) creează mai multe locuri de muncă decât cele care nu o folosesc, însă aceste creșteri favorizează în mod semnificativ angajații cu vechime în detrimentul celor fără experiență, potrivit unui nou studiu realizat în 41 de țări.

Numărul angajaților cu vechime a crescut cu 6,7% în ultimii cinci ani în cadrul companiilor care au adoptat AI, în timp ce numărul angajaților fără experiență a scăzut cu 3% în aceeași perioadă, conform cercetătorii Bharat Chandar de la Universitatea Stanford și Bouke Klein Teeselink de la King’s College London, care au publicat luni un nou studiu, citat de Bloomberg.

Deși angajările au crescut în ansamblu, ponderea angajaților fără experiență în cadrul acestor companii a scăzut cu 1,9 puncte procentuale, au constatat aceștia. Tendința de reducere a numărului de angajați entry-level s-a manifestat în numeroase țări, printre care Brazilia, Arabia Saudită și Regatul Unit.

„AI duce la diminuarea forței de muncă pentru angajații juniori și la extinderea forței de muncă pentru cei cu funcții de conducere în ocupațiile expuse”, au constatat autorii studiului.

Pierderile de joburi pentru entry-level sunt mai accentuate în țările bogate și digitalizate

„Pierderile de locuri de muncă în rândul angajaților juniori sunt ceva mai semnificative în economiile mai bogate și mai digitalizate”, mai arată datele folosite de cei doi cercetători.

Studiul se bazează pe un eșantion de 1,25 miliarde de anunțuri de locuri de muncă și 154 de milioane de înregistrări privind angajările, din perioada ianuarie 2021 – martie 2026.

De asemenea, aceștia au constatat că ocuparea forței de muncă în posturile din domeniul informatic și matematic, care se numără printre cele mai expuse la AI, a crescut cu 0,8 puncte procentuale în cadrul companiilor care au adoptat AI.

Și în acest caz s-a înregistrat o orientare către angajații cu experiență, au adăugat cercetătorii.

În posturile puternic expuse la AI – rata de ocupare a tinerilor, cu 19% mai redusă din cauza acestei tehnologii

Chandar și colegii săi de la Stanford Digital Economy Lab au scris luna trecută că rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani, care ocupă posturi puternic expuse la AI, este cu 19% mai mică decât ar fi fost dacă ar fi ținut pasul cu posturile mai puțin expuse.

Un studiu realizat și publicat anul trecut de platforma Indeed, citată tot de Bloomberg, arăta că sectoarele care au adoptat AI agresiv au dovedit existența unor semnale îngrijorătoare pentru angajații entry-level. Numărul de anunțuri pentru posturi de începători în industria tehnologică a scăzut cu 36% între 2020 și 2025:

Acest lucru survine pe fondul îngrijorării tot mai mari a tinerilor adulți din SUA cu privire la pierderea locurilor de muncă din cauza AI, a arătat Pew Research Center într-un raport.

Cu toate acestea, îngrijorările au fost eclipsate luna aceasta de avertismentele venite din partea directorilor și angajaților din domeniul AI cu privire la riscurile pe care modelele acestei tehnologii le prezintă pentru oameni.

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