Tot mai multe companii americane se înfruptă din finanțarea ieftină europeană

Companiile se orientează din ce în ce mai mult către Europa pentru a obține finanțare ieftină, o schimbare care se dovedește a fi un factor pozitiv pe termen scurt pentru datoria corporativă din SUA, potrivit Bloomberg.

Verizon Communications a vândut săptămâna trecută obligațiuni în valoare de 2 miliarde de euro, fiind prima sa emisiune pe piața europeană din începutul anului 2024. La începutul lunii iulie, FedEx și PepsiCo au emis la rândul lor obligațiuni în euro, pentru prima dată din 2021.

Companiile americane au vândut obligațiuni în valoare de 116,3 miliarde de euro în Europa în acest an – un fenomen cunoscut sub denumirea de reverse yankee issuance – la doar 4,4 miliarde de euro distanță de un record anual pe care l-ar putea bate având în vedere că mai sunt cinci luni rămase din an.

Este mai ieftin să te împrumuți în euro

Unele corporații, precum FedEx și PepsiCo, doar refinanțează datorii în euro care ajung la scadență, dar cifra totală mai mare are o explicație clară: Banca Centrală Europeană este în plin proces de reducere a ratelor dobânzilor, pe fondul presiunilor scăzute ale inflației, în timp ce SUA nu a redus dobânda de referință din decembrie.

„Din perspectiva unui emitent, este mai ieftin să te împrumuți în euro”, a declarat Gordon Shannon, manager de portofoliu la TwentyFour Asset Management.

Perspectivele pentru ratele dobânzilor din SUA devin mai neclare în lunile următoare. Un raport publicat vineri a arătat că creșterea locurilor de muncă a încetinit semnificativ în ultimele trei luni, iar rata șomajului a crescut, semnalând că piața muncii încetinește și oferind Rezervei Federale mai mult spațiu de manevră pentru o eventuală reducere a dobânzilor.

Randamentele titlurilor de stat americane au scăzut, dar au rămas la nivelurile din începutul lunii iulie. Chiar și cu mișcările pieței de vineri, împrumuturile în Europa rămân mai ieftine. Pentru debitorii care se protejează împotriva riscurilor valutare (hedging), această dinamică s-ar putea schimba în zilele următoare.

O evoluție structurală pe termen lung

Chiar și așa, pe termen lung, tendința este probabil de creștere a vânzărilor de obligațiuni ale companiilor în Europa, potrivit lui Hans Mikkelsen, strateg de credit în SUA la TD Securities, banca din grupul Toronto-Dominion. Pe măsură ce SUA impun mai multe tarife vamale altor țări – inclusiv cele anunțate joi – investitorii străini ar putea avea o „tendință naturală” de a cumpăra mai puține obligațiuni corporative americane în favoarea celor denominate în euro, a spus Mikkelsen într-un interviu. Această scădere a cererii va determina companiile să caute investitori acolo unde aceștia se află.

„Este o evoluție structurală pe termen lung în care tot mai multe companii americane vor pătrunde pe piețele externe,” a spus Mikkelsen. „Va exista o cerere mai mică pentru obligațiunile corporative americane și o cerere mai mare pentru cele non-americane. Companiile americane vor avea aceleași nevoi de finanțare. Așa că trebuie să înțeleagă că trebuie să se finanțeze mai mult în alte valute.”

Companiile europene se feresc să se împrumute în dolari

Pe lângă faptul că firmele americane caută să se împrumute în euro, companiile europene se feresc tot mai mult să se împrumute în dolari. În iulie, emisiunile reverse yankee au fost de aproximativ 9 miliarde de dolari, comparativ cu o medie lunară de 3 miliarde de dolari în ultimii trei ani, potrivit lui Mikkelsen. Pe de altă parte, companiile europene au împrumutat puțin peste 2 miliarde de dolari în iulie, comparativ cu o medie de 13 miliarde de dolari pe lună în ultimii trei ani.

Această orientare către emisiuni în euro explică în mare măsură de ce vânzările de obligațiuni denominate în dolari au fost sub așteptările dealerilor de pe Wall Street luna trecută, a scris Mikkelsen.

Dealerii estimaseră vânzări de aproximativ 100 miliarde de dolari pentru iulie, dar vânzările reale au fost mai aproape de 81 miliarde de dolari, potrivit datelor Bloomberg News.

