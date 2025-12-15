Video / SUA aduc și mai multe active militare în jurul Venezuelei – Elicoptere și avioane utilitare din Japonia au ajuns în Caraibe

Pentagonul continuă să adauge capabilități militare la așa-numita Operațiune Southern Spear, o misiune care a început ca un efort de combatere a traficului de droguri în Caraibe, dar care este tot mai mult orientată împotriva dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, scrie publicația americană de analiză militară The War Zone (TWZ).

Aceasta arată că, în ultima săptămână, au apărut online imagini cu aeronave de tip Combat Search and Rescue (CSAR) ajunse în Puerto Rico: elicoptere de salvare HH-60W și avioane de salvare HC-130J. În plus, cisterne aeriene KC-135 Stratotanker pentru alimentarea în aer fac acum misiuni din Republica Dominicană, care are o poziție strategică în cazul utilizării activelor militare americane.

De asemenea, TWZ scrie că cisterne KC-46 Pegasus efectuează de luni de zile ieșiri aeriene din Insulele Virgine Americane, cu o creștere majoră a activității în ultimele săptămâni. Toate acestea vin peste sosirea în Puerto Rico a avioanelor EA-18G Growler pentru atac electronic și peste trimiterea de către USAF de avioane de luptă F-35A în Caraibe.

O parte din aceste aeronave de tip Combat Search & Rescue – capabilități vitale pentru o intervenție – au fost mutate din Japonia, iar aducerea lor de atât de departe indică spre faptul că masarea de trupe în preajma Venezuelei nu este un simplu bluf al administrației americane. De notat că președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că atacurile asupra teritoriului Venezuelei vor începe ”curând”.

BREAKING: President Trump says land strikes in Venezuela are "starting." pic.twitter.com/55nXPXavPU — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 12, 2025

SUA își consolidează prezența militară în Caraibe și în preajma Venezuelei

”Este clar că Pentagonul trece într-o postură în regiune mult mai bine echipată pentru operațiuni tactice de luptă aeriană deasupra unui teritoriu ostil decât era cu doar câteva zile în urmă”, explică TWZ.

În pofida tuturor acestor mișcări, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a transmis în finalul săptămânii trecute reporterilor de la Washington că președintele SUA, Donald Trump, nu vrea să vadă un conflict prelungit în Venezuela.

White House:



Trump is not interested in a prolonged war in Venezuela. pic.twitter.com/wsyj2uVFRs — Clash Report (@clashreport) December 11, 2025

”Un război prelungit nu este ceva ce președintele își dorește”, a spus ea, adăugând că Trump vrea „să vadă sfârșitul drogurilor ilegale (venezuelene) traficate în Statele Unite”.

De notat că administrația Trump acuză regimul dictatorial de la Caracas că este o sursă de aprovizionare cu fentanil a grupărilor ce fac trafic de droguri, cu toate că fentanilul vine din alte țări (în special Mexic cu precursori din China), iar Venezuela nu produce deloc fentanil, ci cocaină.

În orice caz, Reuters a publicat joi fotografii care arată avioane HC-130J Combat King II (CSAR) și elicoptere CSAR HH-60W Jolly Green Giant II la Roosevelt Roads, fosta bază a Marinei SUA din Puerto Rico. Aceste elicoptere ar fi fost dislocate, potrivit Reuters, de la baza aeriană Kadena din Japonia.

A Reuters image from today (11 Dec) shows 3x USAF HC-130Js from Moody AFB on the ramp at Roosevelt Roads in Puerto Rico.



Credit: Ricardo Arduengo/Reuters. pic.twitter.com/oAV7VEp9yn — LatAmMilMovements (@LatAmMilMVMTs) December 11, 2025

RCH575's cargo was USAF HH-60Ws from Kadena Air Base in Japan.



Credit: Ricardo Arduengo/Reuters. https://t.co/sZKrr5fW9L pic.twitter.com/58ibWbFbzr — LatAmMilMovements (@LatAmMilMVMTs) December 11, 2025

”Dislocarea unor aeronave CSAR dedicate în regiune este un semn că administrația Trump ar putea fi pe punctul de a crește drastic presiunea asupra lui Maduro și de a lovi cartelurile din interiorul țării prin atacuri. Aeronavele sunt necesare pentru salvări rapide ale echipajelor care s-ar putea pierde în timpul operațiunilor militare, în special deasupra unui teritoriu contestat. Deși aviația Marinei de pe USS Iwo Jima și navele sale de escortă pot îndeplini și ele această misiune — la fel și elicopterele de pe USS Gerald R. Ford, cu diferite capabilități — capabilitățile unice și echipajele extrem de specializate pe care le aduc HC-130J și HH-60W sunt foarte valoroase. Asta este cu atât mai adevărat acum, când urmează să sosească în teatru și putere aeriană tactică USAF sub forma F-35A”, mai punctează The War Zone.

Administrația SUA, teatru cu motivațiile desfășurării militare: Acuză traficul de fentanil, care provine însă din alte țări – Venezuela nu produce fentanil

În același timp, cisternele aeriene KC-135 Stratotanker au ajuns în Republica Dominicană în urmă cu o săptămână și ocupă acum o bună parte dintr-o pistă a aeroportului.

A Sentinel-2 pass from today (10 Dec) shows a total of six USAF KC-135s at Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ/MDSD) in the Dominican Republic.



From here, the tankers will continue to support E-3G and RC-135 missions in the Caribbean.



Work w/ @MikeRomeoAv. pic.twitter.com/tzJ8PNhqdD — LatAmMilMovements (@LatAmMilMVMTs) December 10, 2025

Conform TWZ, dislocarea în avans a cisternelor reduce timpul necesar pentru a zbura către regiune și, astfel, crește timpul petrecut în zonă și ritmul ieșirilor (sortie rates). Prezența acestor aeronave în Republica Dominicană reprezintă și o extindere a amprentei misiunii, a spus un oficial american pentru publicația americană. Grosul operațiunilor terestre ale SUA este coordonat din Puerto Rico, în special din Roosevelt Roads.

Noted parked up at Santo Domingo Airport ( SDQ ) in the Dominican Republic today, 6 Boeing KC135 refueling aircraft of the United States Air Force pic.twitter.com/U4bnLhhFIQ — Michael Kelly (@Michaelkelly707) December 11, 2025

”Aceasta este o extindere a Southern Spear”, a spus oficialul american despre prezența Stratotankerelor în Republica Dominicană. „Este vorba despre capabilități și locație. Dacă ai nevoie de orice fel de suport de serviciu, vrei să-l ai într-o zonă strategică. Republica Dominicană nu este nici prea aproape, nici prea departe și are capabilitățile necesare pentru a susține un număr de aeronave”.

Republica Dominicană, poziționare strategică pentru atacuri în Venezuela

Prezența din Republica Dominicană nu a fost însă prima dată când cisterne aeriene au operat în avans în regiune. Ele operează din Insulele Virgine Americane de luni de zile.

KC-46 se află în Insulele Virgine Americane de la mijlocul lui septembrie, potrivit imaginilor satelitare arhivate citate de TWZ. Această prezență a crescut constant, iar acum sunt văzute, în orice moment, între cinci și șase cisterne pe platformă. Fotografia satelitară de rezoluție scăzută de mai jos a fost realizată pe 9 decembrie și obținută de The War Zone prin Planet Labs.

”Pe măsură ce această creștere relativ bruscă a capabilităților militare din Caraibe continuă, lumea așteaptă să vadă ce intenționează administrația Trump să facă cu ele”, conchide TWZ.

***