Toată lumea merge cu Zelenski: Lista liderii marilor puteri europene care merg în SUA la discuțiile dintre președintele ucrainean și Donald Trump

Liderii marilor puteri europene, printre care premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul Itanial Giorgia Meloni, au confirmat participarea la reuniunea de luni dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, potrivit presei străine.

Delegația europeană este completată de președintele finlandez Alexander Stubb și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit informațiilor disponibile la ora actuală. Secretarul general NATO, Mark Rutte, și-a anunțat la rândul său prezența la discuții.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că va discuta luni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă și, ulterior, va încerca să organizeze o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui rus Vladimir Putin.

Întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin s-a încheiat fără un acord, însă liderul american a precizat că a abordat chestiunea unor „schimburi teritoriale”, fără a detalia propunerile discutate.

Potrivit unor surse citate de mai multe publicații străine, Vladimir Putin ar fi dispus să înghețe linia frontului din sudul Ucrainei, respectiv din regiunile Herson și Zaporojie, dacă Ucraina se retrage din regiunile Donețk și Luhansk, ”oferta” fiind condiționată și de „rezolvarea cauzelor profunde” ale conflictului.

Aceste evoluții au sporit temerile europenilor și ale Kievului că negocierile ar putea conduce la concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Oficialii din Uniunea Europeană subliniază că, deși Trump a menținut un dialog mai constant cu aliații în ultimele săptămâni, influența lor asupra procesului de negociere rămâne limitată.

Liderii europeni doresc să sprijine Kievul într-un proces de negociere dificil și să evite tensiuni similare celor apărute la vizita anterioară a lui Zelenski la Casa Albă

În acest context, liderii europeni doresc să sprijine Kievul într-un proces de negociere perceput ca fiind dificil și să evite eventuale tensiuni similare celor apărute la vizita anterioară a lui Zelenski la Casa Albă, în februarie.

„Călătoria va servi ca un schimb de informații cu președintele american Donald Trump, după întâlnirea acestuia cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska. Cancelarul Merz va discuta despre stadiul eforturilor de pace cu șefii de stat și de guvern și va sublinia interesul Germaniei pentru un acord de pace rapid în Ucraina. Discuțiile vor aborda, printre altele, garanțiile de securitate, problemele teritoriale și sprijinul continuu pentru Ucraina în apărarea împotriva agresiunii ruse. Acest lucru include menținerea presiunii sancțiunilor”, a declarat un purtător de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz, citat de BBC.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, urmează de asemenea să călătorească mâine la Washington, a anunțat biroul său.

Meloni, care a fost supranumită „șoptitoarea lui Trump din Europa” și a petrecut timp la Mar-a-Lago, reședința lui Trump din Florida, a fost singurul lider european invitat la ceremonia de învestire a acestuia din ianuarie.

Președintele finlandez Alexander Stubb, considerat un interlocutor respectat de Trump, ar putea juca un rol de mediator, facilitând dialogul dintre președintele american și Zelenski.

***