„Puciștii” din PNL, o nouă victorie controversată în instanță – Tribunalul București suspendă toate deciziile Congresului PNL

Tribunalul București a suspendat miercuri toate hotărârile aprobate la Congresul extraordinar al PNL, precum și toate hotărârile luate după congres de noul Birou Permanent al partidului. Printre ele se numără hotărârile care stabileau o nouă conducere și noul statut, votate de delegații la congres.

Decizia este executorie, dar nu este definitvă. Poate fi atacată cu apel în cinci zile.

Hotărârea a fost stabilită în cazul plângerii depuse de „puciști”, grupul de liberali apropiat PSD și care dorea în continuare o guvernare alături de social-democrați, deși chiar și conducerea veche a formațiunii votase covârșitor câteva rezoluții împotriva revenirii la această coaliție de guvernare.

Este vorba despre un grup de 18 lideri liberali, printre care se mai numărăMonica Anisie, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Sorin Cîmpeanu şi Alina Gorghiu.

Ei au solicitat anularea şi suspendarea efectelor Congresului, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare şi desfăşurare a lucrărilor.

Astfel, instanța a acceptat integral cererile grupului din PNL condus de președintele Consiliului Județean Ilfov, Herbert Thuma, și nu a acceptat niciunul dintre argumentele PNL.

Prezentăm integral minuta instanței:

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril – preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan – secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal, prin întâmpinare.

Respinge cererea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril – preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan – secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge excepţia prematurităţii şi excepţia inadmisibilităţii cererii, invocate de pârât prin întâmpinare, ca neîntemeiate.

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâtul Partidul Național Liberal, prin Președinte Bolojan Ilie-Gavril, astfel cum a fost precizată.

Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă:

Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026; Hotărârii Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026; Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026; Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Na’ional Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum ;i a actelor subsecvente adoptate în temeiul acestora, respectiv: Decizia nr. 01/21.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 02/21.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 03/21.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 04/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 05/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 06/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 07/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 08/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 09/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; , Decizia nr. 10/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 11/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 12/23.06.2026 a Biroului Permanent Național; Decizia nr. 13/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

Executorie de drept.

Ia act că pârâtul își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Secţia a III-a Civilă.

Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.07.2026.

Document: Hotarâre 08.07.2026″

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