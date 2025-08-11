Titus Corlățean îl concurează pe Sorin Grindeanu la șefia PSD – e susținut deja de Robert Cazanciuc și de Constantin Toma

Senatorul PSD, Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat conditura la la șefia partidului la congresul din această toamnă.

„Am decis să îmi asum candidatura la preşedinţia Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de complicată, de dificilă şi ştim care sunt motivele”, a spus Corlățean.

„Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiţi, profesionişti, de bună calitate, oameni care să fie integri, care să aibă credibilitate, buni comunicatori, oameni care să vorbească limbi străine, care să ştie să relaţioneze”, a scris acesta, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Am trecut printr-o traumă în noiembrie, în decembrie, în primăvara acestui an. Am pierdut foarte mulţi oameni, electorat, membri şi simpatizanţi. Este nevoie de o înnoire, de o schimbare profundă de echipă şi de stil. Pentru binele PSD, pentru binele a milioane de români”, a adăugat fostul ministru.

„Vă aştept alături de mine într-un proiect care este exclusiv al PSD, în interiorul PSD, între noi, membrii Partidului Social Democrat. Vă aştept alături de mine ca să ducem această luptă necesară, pentru a câştiga această luptă pentru Partidul Social Democrat, pentru oamenii care ne-au susţinut şi care încă ne susţin şi cred în noi, pentru România”, a transmis Titus Corlăţean.

Corlățean – susținut de Robert Cazanciuc și de Constantin Toma, influentul primar al Buzăului

Cel puțin două personalități din PSD s-au grăbit să-și acorde susținerea pentru candidatura lui Corlățean.

E vorba de senatorul PSD Rubert Cazanciuc. „M-a bucurat vestea că Titus Corlățean, colegul și prietenul meu din Senat, și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlățean și cred în forța și dorința sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroși, fideli principiilor social-democrate și cu viziuni de succes pentru România”, a scris Cazanciuc pe Facebook.

Și un alt disident din partid, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat că îl susține pe fostul ministru de Externe, la funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat, cu ocazia viitoarelor alegeri, atrăgând atenţia că formaţiunea politică a pierdut capitalul de încredere al oamenilor din cauza fostei echipe de conducere.

„Aseară, într-o emisiune (….), domnul Titus Corlăţean, senator şi fost ministru de Externe, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD, la viitorul Congres din această toamnă. «Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca preşedinte la conducerea PSD. Nu sunt singur, sunt foarte mulţi colegi care împărtăşesc aceste idei», a spus Titus Corlăţean. Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Buzău.

Pierderea alegerilor de către social-democraţi a determinat o scădere a încrederii din partea cetăţenilor, apreciază Constantin Toma, care a criticat în ultimele luni conducerea PSD.

„Din păcate, rezultatele politice obţinute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute şi acest 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor. Iar neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta şi actuala conducere a PSD, alături de PNL, au gestionat problemele ţării, ducând România într-o criză profundă, care iată îi va afecta pe toţi românii, pentru mult timp”, a spus Toma.

Primarul din Buzău a declarat anterior că, la viitoarele alegeri locale, ar putea să nu mai candideze din partea PSD dacă, la congresul din toamnă, Sorin Grindeanu va fi ales în funcţia de preşedinte, arătând că, în scenariul dat, fostul premier Marcel Ciolacu ar putea avea în continuare o influenţă puternică în partid.

Sorin Grindeanu: Concurența în cadrul partidului este benefică

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este benefică concurenţa în cadrul formaţiunii, comentând anunţul senatorului Titus Corlăţean privind intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al partidului. Grindeanu consideră însă că lupta internă nu trebuie să ducă la „slăbirea” PSD.

„Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie secretarul general al Partidului Social-Democrat şi a fost. M-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta şi toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă în Partidul Social Democrat (…) PSD-ul trebuie să iasă întărit din această competiţie internă”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu, referindu-se la candidatura lui Titus Corlăţean pentru funcţia de preşedinte al PSD.

Liderul interimar al partidului a reafirmat că în toamnă va avea loc Congresul PSD, deşi data exactă nu a fost stabilită. „Politicile şi noul drum al Partidului Social Democrat trebuie să fie cât se poate de clare şi date printr-un vot. Dar îmi doresc totodată ca în această perioadă, să spunem, pre-electorală, pre-Congres, discuţiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD-ul trebuie să îşi poarte toate aceste dezbateri interne fără a fi atacat sau a oferi momente de atac din partea adversarilor noştri politici”, a mai spus Grindeanu.

Cine este Titus Corlățean

Conform CV-ului, Titus Corlățean a devenit, în 1994, la 26 de ani, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, unde a lucrat până în 2001, când devine consilier personal al prim-ministrului Adrian Năstase pe politică externă.

În 2003 este numit Secretar de Stat pentru Românii de Pretutindeni. În 2004 este ales deputat în Parlamentul României, iar din 2008 până în prezent este senator. În PSD, acesta a deținut funcțiile de purtător de cuvânt, vicepreședinte și secretar general.

Deține, pentru câteva luni, funcția de ministru al Justiției, iar în 2012 este numit ministru al Afacerilor Externe, funcție din care demisionează, în 2014, fiind acuzat că nu a suplimentat numărul de secții de vot din diaspora la alegerile prezidențiale din acel an.

***