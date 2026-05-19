Apetit masiv pentru economisire prin titluri de stat Tezaur, în rândul gospodăriilor „nesofisticate”. Reversul medaliei: Prăbușirea interesului investitorilor de la BVB pentru Fidelis

Gospodăriile nesofisticate din punctul de vedere al comportamentului de economisire manifestă un interes mai mare și în continuă creștere pentru investiții, în contextul creșterii fiscalității, al inflației tot mai apăsătoare și a venitului net din economie care nu a cunoscut totuși scăderi nominale semnificative (puterea de cumpărare a scăzut la nivel real).

În același timp, interesul investitorilor activi la BVB pentru titluri de stat Fidelis s-a redus considerabil, în special în luna mai, când dobânzile au rămas pe loc, incertitudinea politică a dus la scăderea prețurilor obligațiunilor pe piața secundară, iar acțiunile au devenit clasa preferată de activ-refugiu.

Practic, prin cea de-a cincea ediție de titluri de stat Fidelis a acestui an, Ministerul Finanțelor a atras de la populație doar 715,1 milioane de lei, cel mai slab exercițiu Fidelis din ultimii 5 ani. Comparativ, prin Tezaur, Trezoreria statului a atras aproape dublu prin programul de titluri Tezaur, care se vând în special prin Poștă și la sediile Trezoreriei.

Cea mai slabă ofertă de la relansarea programului Fidelis, în 2020 – Tezaur încă reușește să compenseze, cu subscrieri aproape duble față de cele ale investitorilor de la BVB

Tendința din acest an era deja de temperare a subscrierilor, pe fondul fiscalității în creștere. a șocurilor inflaționiste tot mai puternice și a dobânzilor oferite – care nu au fost majorate de Trezorerie – dar, potrivit datelor consultate după închiderea oficială a ofertei nu doar subscrierile în lei s-au redus, ci mai ales cele pentru titluri de stat în euro, inclusiv cele pe termen mai lung (6 sau 10 ani) care atrăgeau o majoritate a subscrierilor.

Aceasta a fost cea mai slabă ediție Fidelis din ultimii 5 ani, după ce edițiile recente au consemnat o scădere a interesului investitorilor, cu subscrieri de 1,93 miliarde de lei în aprilie, 1,17 miliarde de lei în martie, 1 miliard de lei în februarie, 1,87 miliarde în ianuarie, 1,49 miliarde în decembrie 2025 și 1,31 miliarde în noiembrie 2025.

De notat că până acum, cu tot cu ediția din mai, Finanțele au atras în acest an de la populație, prin Fidelis, 6,71 miliarde de lei. Tezaur compensează în acest an, cu 12,1 miliarde de lei atrași de la populație în cele 4 ediții din acest an, din care 2,39 miliarde de lei doar în luna mai.

Împrumuturi către guvern de 18,8 mld. lei de la populație, în primele 5 luni ale anului – Investitorii de la BVB s-au reorientat către acțiuni

Ritmul aproape dublu arată un apetit mult mai mare și în creștere pentru economisirea prin titluri de stat în rândul gospodăriilor populației, în contextul în care titlurile Tezaur se vând în special la Poștă și la sediile Trezoreriei – titlurile Fidelis sunt plasate de Finanțe exclusiv prin Bursa de Valori București.

Per total, anualizând evoluțiile din primele 5 luni, atât pe Tezaur cât și pe Fidelis, ținta Finanțelor de a împrumuta 60 de miliarde de lei de în acest an de la populație se prezintă ceva mai greu de realizat. În cele 5 luni de oferte pentru populație, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, pe ambele programe, 18,81 miliarde de lei.

Per total, ediția din mai a Fidelis a oferit dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei (de la 7,6% maxim în aprilie și 7,1% maxim în martie) și de până la 6,25% la cele în euro (de la 6,4% maxim în aprilie și 6% în martie).

Amintim că Finanțele au schimbat încă din 2025 calendarul și emite titlurile Fidelis în fiecare lună, în condițiile creșterii necesarului de finanțare și a ponderii populației în planul de finanțare al Trezoreriei de stat.

Subscrierile au început vineri, 8 mai și s-au încheiat tot vineri, 15 mai. A cincea a acestui an s-a bucurat totuși de dobânzi atractive – superioare celor aferente depozitelor bancare, maximul mergând până la 7,5% pentru titlurile în lei pe 6 ani.

Majoritatea subscrierilor, pe titlurile în euro

La fel ca la precedentele emisiuni, o majoritate a subscrierilor s-au concentrat pe titlurile în euro, după ce emisiunea din iunie 2025 a marcat eliminarea din programul de emisiuni aferente acestui an a scadențelor pe 1 an, de regulă cele mai populare.

Titlurile pe 1 an nu au mai fost emise ca urmare a unei aglomerări semnificative a titlurilor care vor ajunge la scadență în 2026 și 2027, în condițiile în care, din cauza incertitudinii electorale, fiscale și guvernamentale, Finanțele s-au finanțat foarte mult prin titluri pe termen scurt, în perioada decembrie 2024-iunie 2025.

Finanțele au compensat în ultimele luni prin tranșe denominate în euro cu scadență mai lungă, cea mai lungă în cadrul edițiilor din aprilie și mai fiind una pe 10 ani, spre deosebire din martie când cel mai lung bond în euro a fost pe 6 ani. Doar aici, pe titlurile în euro pe 10 ani, investitorii au plasat 38,45 milioane de euro, aproape jumătate din subscrierile în euro.

Per total, distribuția subscrierilor în funcție de monedă a fost următoarea:

279,56 milioane lei pe titlurile în monedă națională (față de 874,51 milioane lei în aprilie, 534 milioane lei în martie, 378,5 milioane lei în februarie și 697,4 milioane în ianuarie);

80,49 milioane de euro pe titlurile în euro (față de 207,09 milioane de euro în aprilie, 126,1 milioane euro în martie, 124,5 milioane euro în februarie și 230 milioane euro în ianuarie).

Record în 2025: Finanțele au atras 21,1 mld. lei prin Fidelis și 26,1 mld. lei prin Tezaur

Pe întreg anul 2025, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, prin cele 11 ediții de titluri de stat Fidelis a acestui an, 21,1 miliarde de lei, conform calculelor CursDeGuvernare.ro, o valoare anuală record pentru împrumuturile guvernamentale prin acest program. Suma luată de la populație prin acest program de finanțare a deficitului a crescut astfel cu 4,6 miliarde de lei în raport cu 2024, când statul a împrumutat 16,49 miliarde de lei prin Fidelis.

De notat că titlurile de stat pentru populație beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile. Amintim că Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și titlurile sunt emise în fiecare lună.

Recordul pe Fidelis a fost stabilit în februarie 2025, când Guvernul a atras de la populație 4,3 miliarde de lei printr-o singură emisiune. Recordul anterior pe Fidelis, titluri de stat emise prin intermediul Bursei de Valori București, a fost stabilit în octombrie 2024, la 3,5 miliarde de lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

