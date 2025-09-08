Titluri de stat pentru populație: Nouă ediție Tezaur – dobânzi de până la 7,85% pe 5 ani

Ministerul Finanțelor a lansat luni cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an.

Până la data de 23 iulie, populația a împrumutat statul cu 28,93 miliarde de lei (Tezaur și Fidelis), o pondere de 16,7% în totalul creditelor luate de guvern în 2025 pentru acoperirea necesarului de finanțare record, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. În 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

În perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

8 septembrie – 1 octombrie 2025: online, prin platforma Ghișeul.ro.

8 septembrie – 2 octombrie 2025: online, de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV). Operațiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă și viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online și Tezaur online.

8 septembrie – 3 octombrie 2025: la sediul unităților Trezoreriei Statului.

8 septembrie – 2 octombrie 2025 (în mediul urban) și 8 septembrie – 1 octombrie 2025 (în mediul rural): prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Condiții și avantaje

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Începând cu luna martie, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.

