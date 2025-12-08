Ne împrumutăm în familie: Statul vrea să crească ponderea populației în finanțarea deficitului, caută 60 de mld. în 2026 și 70 mld. în 2027. De unde se finanțează Guvernul în următorii 2 ani

Statul își propune să atragă 60 de miliarde de lei de la populație în 2026, prin emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis, bazându-se în continuare pe dobânzile atractive pe care le au aceste instrumente în comparație cu principalul ”competitor” reprezentat de depozitele bancare, conform documentelor Ministerului de Finanțe.

În 2024, circa 13% din suma totală împrumutată de România (local și internațional) a provenit de la populație, pondere record la vremea respectivă ce a fost deja depășită în acest an, cu 1 lună înainte de încheierea anului. În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei.

În același timp, pentru 2027, strategia de administrare a datoriei publice vorbește despre o țintă de 70 de miliarde de lei pentru finanțările atrase de la populație, mai mult decât dublul celor atrase în 2024.

În general, Ministerul Finanțelor urmărește reducerea împrumuturilor prin euroobligațiuni de pe piețele externe și creșterea împrumuturilor prin alte instrumente de finanțare: plasamente private, împrumuturi din PNRR sau SAFE, acorduri de Parteneriate în regim Public-Privat (PPP) sau cu instituții de dezvoltare precum Banca Europeană de Investiții și altele asemenea (vezi tabel strategie finanțare).

Ultimele ediții Fidelis și Tezaur sunt în derulare – statul a atras aproape 45 mld. lei de la populație în 2025, peste ținta din debut de an de 40 mld.

În prezent sunt în derulare ultimele emisiuni de titluri de stat pentru populație, cu împrumuturi acordate Guvernului de către persoanele fizice la momentul prezent de 19,61 miliarde de lei pe programul Fidelis și 24,98 miliarde de lei pe Tezaur – asta înseamnă că, cumulat, în cele 11 luni scurse complet din acest an, Guvernul a împrumutat de la populație în 2025 aproximativ 44,6 miliarde de lei – aproximativ 16-17% din totalul creditelor luate de Guvern pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an.

Faptul că aproape 20% din necesarul de finanțare este contractat de la populație este un progres major comparativ cu anii anteriori, când această cifră nu depășea nici 3%.

În acest context, instrumentele de tipul Tezaur și Fidelis au ajuns să reprezinte 6% din datoria publică totală a României, ajungând la peste 67 miliarde de lei în august 2025.

Loc este de creștere a ponderii populației în datoria României, având în vedere exemplul din regiune al Ungariei, țară care a ajuns la un nivel de 20% al segmentului de populație în total datorie.

Notă: Faptul că Tezaur a mers mai bine decât Fidelis (unde Finanțele emit titluri de stat prin bursă) arată popularitatea titlurilor de stat per total, care oferă dobânzi peste cele la depozitele bancare. Titlurile Tezaur se vând la sediile Trezoreriei dar și prin Poștă. În plus, acești bani sunt introduși din cash în sistem bancar (prin achiziția de titluri de stat la sediile Poștei, ale Trezoreriei) deci sprijină intermedierea financiară.

Tezaur și Fidelis – în fiecare lună, la dobânzi în creștere

Cererea mare de titluri de stat a fost sprijinită de dobânzile mari și de regimul fiscal special al titlurilor pentru populație, care sunt neimpozabile.

Importanța acestor subscrieri este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

Finanțele au schimbat în 2025 calendarul și au emis titlurile Fidelis în fiecare lună, iar în 2026 s-ar putea reveni la emisiunea de titluri pe 1 an, la care Trezoreria a renunțat la jumătatea acestui an pentru a nu aglomera scadențarul din 2026 al datoriei publice.

Trezoreria ar putea reveni pe piață cu titlurile Fidelis pe 1 an

Titlurile pentru populație au avut în general, în ultimii ani, maturități de 1, 3 și 5 ani, iar cel mai mare interes al investitorilor persoane fizice se manifestă în general pentru titlurile pe termen scurt – în acest caz cele mai populare au fost titlurile pe 1 an. Acest lucru s-a întâmplat atât pe titlurile Fidelis, care se tranzacționează la Bursă, cât și pe titlurile Tezaur.

Ca exemplu, din cele aproape 14 miliarde de lei atrase pe Tezaur în acest an, până la data de 21 mai, 8,14 miliarde de lei au fost finanțări acordate statului prin titluri pe 1 an. La fel, din cele 9,1 miliarde de lei atrase de Finanțe prin programul Fidelis, 3,87 miliarde de lei au fost la rândul lor finanțări prin titluri pe 1 an.

Inițial un mod de a oferi gospodăriilor o gamă mai largă de instrumente de economisire, obligațiunile către investitorii persoane fizice au devenit o parte importantă din strategia de finanțare a Ministerului.

