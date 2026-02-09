Ministrul Nazare, interviu în Bloomberg: Obiectivul pe termen scurt al Guvernului este scăderea dobânzilor suverane la sub 6% – Reducerea deficitului trebuie să fie un „proiect național”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, consideră că recâștigarea încrederii investitorilor prin reducerea deficitului bugetar ar trebui să fie un ”proiect național”, scrie Bloomberg. Agenția de presă internațională arată că Guvernul încearcă să recapete controlul asupra politicii fiscale.

Nazare le-a declarat reporterilor Bloomberg că își propune să reducă dobânzile la care se împrumută România – un indicator-cheie al percepției piețelor – sub nivelul de 6% pentru toate maturitățile, până la sfârșitul anului.

România e pe ultima treaptă investment-grade și are asociată o ”perspectivă negativă” – Perspectiva ar putea fi schimbată la ”stabilă”

Bloomberg notează că Nazare e încrezător că agențiile de rating vor reconfirma în următoarele luni calificativul investment-grade al României și, posibil, vor îmbunătăți perspectiva negativă.

Pentru a îmbunătăți situația fiscală a României, coaliția de guvernare condusă de premierul Ilie Bolojan trebuie să rămână concentrată pe reducerea deficitului la 6,2% din PIB în acest an, după ce anul trecut a obținut progrese peste așteptări în diminuarea acestuia, a spus Alexandru Nazare.

”Cred că 2025 a fost momentul în care toate partidele majore au devenit conștiente de faptul că menținerea direcției este extrem de benefică pentru România”, a declarat Nazare într-un interviu acordat vineri agenției de presă.

El a adăugat că guvernul trebuie să ”ridice nivelul de ambiție” în ceea ce privește ratingul de credit al României, ”nu doar pentru a evita o perspectivă negativă, ci pentru a o îmbunătăți în cele din urmă”.

Fitch va publica vineri evaluarea ratingului României

Guvernul de la București se va confrunta cu următoarea evaluare vineri, când Fitch Ratings urmează să publice raportul aferent ratingului de credit al României. Acesta se află în prezent cu o singură treaptă deasupra categoriei ”junk”, cu perspectivă negativă.

Bloomberg mai scrie că Nazare este ministru într-un guvern susținut de o coaliție fragmentată, formată din patru partide, care s-a angajat să mențină România pe traiectoria integrării europene, dar care a întâmpinat dificultăți în a ajunge la un consens privind ritmul reformelor. Bolojan a avertizat luna trecută partenerii de guvernare să nu blocheze măsurile, refuzând să excludă posibilitatea de a continua guvernarea cu un guvern minoritar.

Bloomberg mai scrie că măsurile bugetare au devenit o temă politică sensibilă pe fondul ascensiunii forțelor de extremă dreapta și naționaliste din România. Conform Bloomberg, țara noastră a traversat în ultimul an ”cea mai gravă criză de la căderea comunismului”. Această instabilitate a alimentat speculațiile că România ar putea suferi o retrogradare a ratingului.

Lecțiile ”învățate” de Nazare din criza Greciei

Reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană face parte din obiectivul României de a ieși din așa-numita procedură de deficit excesiv a UE.

Nazare, care are experiență din perioada crizei euro declanșate în urmă cu peste un deceniu de turbulențele fiscale din Grecia, spune că a învățat lecții importante despre necesitatea menținerii unui control strict asupra cheltuielilor, în paralel cu promovarea măsurilor bugetare care stimulează creșterea economică.

Coaliția lui Bolojan deține o majoritate solidă în parlament, dar guvernul nu a aprobat încă bugetul pentru 2026, pe fondul disputelor interne privind reducerile din administrația publică.

Nazare a declarat că își propune ca bugetul să fie aprobat până la sfârșitul lunii.

Conform Bloomberg, investitorii au recunoscut progresele României din ultimul an: randamentele obligațiunilor în lei cu maturitatea 10 ani au scăzut cu peste 100 de puncte de bază, însă persistă îngrijorări privind capacitatea țării de a menține ritmul consolidării fiscale. Datoria publică a depășit 60% din PIB, iar analiștii Fitch au declarat pentru Bloomberg în ianuarie că stabilizarea datoriei este esențială pentru o eventuală îmbunătățire a ratingului.

”Indiferent de tipul de guvern, de orientarea partidelor sau de coaliții, problema datoriei publice rămâne – iar multe lucruri trebuie schimbate pentru a o aborda, nu doar deficitul, ci și datoria, împreună”, a spus Nazare.

„Cu cât ne apropiem mai mult de potențialul nostru superior de creștere, cu atât devine mai ușor să gestionăm ambele probleme”, a adăugat el.

