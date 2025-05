Tinerii din Europa vor să renunțe la smartphone-uri / Marea Britanie ia în calcul introducerea unor restricții obligatorii de tip „stare de asediu digital”

Un sondaj britanic a descoperit că aproape jumătate dintre tineri ar prefera să trăiască într-o lume fără Internet. Mulți ar fi de acord cu o „stare de asediu digital” care să restricționeze accesul la anumite aplicații și site-uri după ora 22:00, măsură pe care autoritățile britanice o iau acum în calcul, potrivit unui material DW.

„Contul de Instagram al The Offline Club are aproape 530.000 de urmăritori. Acest lucru pare aproape ironic, având în vedere că The Offline Club (un startup olandez, n.r.) promovează luarea unei pauze conștiente de la rețelele sociale, inclusiv Instagram”, notează publicația.

În loc să își scoată smartphone-urile, participanții citesc, se joacă, fac activități creative sau se relaxează câteva ore. Atelierele, numite Retreaturi de Detox Digital, durează câteva zile. Conceptul olandez s-a răspândit la nivel mondial în ultimul an. Amsterdam a fost una dintre primele locații, urmat de Londra, Paris, Milano și Copenhaga.

Și Berlinul a găzduit primele întâlniri de acest fel. De asemenea, un număr tot mai mare de restaurante și cluburi le cer clienților să lase telefoanele acasă.

Aproape jumătate din tineri susțin că ar fi preferat să trăiască într-o lume fără internet

Potrivit unor date ale asociației industriale germane Bitkom, de la sfârșitul anului 2024, persoanele cu vârste între 16 și 29 de ani petrec peste trei ore pe zi pe smartphone. Acesta este cel mai mare timp de utilizare dintre toate grupele de vârstă, iar durata reală este probabil chiar mai mare.

Totuși, un număr mare de tineri și-ar dori să petreacă semnificativ mai puțin timp pe smartphone-uri.

Potrivit unui nou sondaj realizat de British Standards Institution (BSI), aproape 70% dintre cei 1.293 de respondenți cu vârste între 16 și 21 de ani afirmă că se simt mai rău atunci când petrec timp pe rețelele sociale. Jumătate dintre ei ar fi de acord cu o „stare de asediu digital” care să restricționeze accesul la anumite aplicații și site-uri după ora 22:00. Aproximativ 46% au declarat chiar că ar fi preferat să fie tineri într-o lume fără internet.

Aceste rezultate sunt în linie cu alte sondaje, cum ar fi cel realizat de Harris Polls, un institut american de sondare a opiniei publice, la sfârșitul anului 2024. În acel sondaj, mulți tineri au spus că și-ar fi dorit ca TikTok, Instagram sau X să nu fi fost niciodată inventate.

Marea Britanie ia în considerare introducerea unor restricții obligatorii de tip „stare de asediu digital”

Marți, ministrul britanic al Tehnologiei, Peter Kyle, a lăsat să se înțeleagă că ia în considerare introducerea unor restricții obligatorii de tip „stare de asediu digital”, potrivit ziarului The Guardian.

Norvegia dorește să ridice vârsta minimă pentru utilizarea rețelelor sociale de la 13 la 15 ani.

Ca pionier la nivel global, Australia a ridicat deja această limită la 16 ani, la sfârșitul anului 2024.

Alte țări, precum Danemarca, interzic aproape complet tabletele și smartphone-urile în curțile școlilor. În 2024, ministrul danez al Educației, Mattias Tesfaye, a declarat că țara a fost prea grăbită în abordarea sa privind digitalizarea.

Efecte nocive ale utilizării smartphone-ului

Utilizarea excesivă a smartphone-ului este asociată cu diverse probleme de sănătate mintală, precum depresia, anxietatea, stresul, tulburările de somn și comportamentele adictive.

Un studiu publicat la începutul acestui an în revista BMC Medicine a constatat că simptomele depresive s-au redus cu 27% după trei săptămâni de utilizare redusă a smartphone-ului.

Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), sănătatea mintală a tinerilor s-a deteriorat dramatic în ultimii 15 ani. Această tendință a fost accentuată și mai mult de pandemia de COVID-19, perioadă în care media digitală a fost utilizată din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, OECD a precizat că cercetările nu au reușit încă să demonstreze o legătură cauzală directă între acești doi factori.

Pe de altă parte, fondatorii olandezi ai The Offline Club vor să acționeze concret și să își extindă rețeaua de întâlniri. Evenimentele offline au loc tot mai des în diverse orașe.

„La începutul lunii aprilie, peste 1.000 de persoane și-au închis telefoanele și au zâmbit fericite în fața camerei la Londra. Acest moment a marcat un nou record, au declarat cu mândrie influencerii offline — desigur, pe Instagram”, conchide publicația germană.

***