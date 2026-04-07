Primul centru pentru „mari arși” construit după 1989 – la Timișoara, la 10 ani după incendiul de la Colectiv

Primul centru pentru mari arși (arși grav) construit după 1989 a fost finalizat, la începutul acestui an, în Timișoara și urmează a fi dotat cu echipamentele necesare, pentru a începe să funcționeze cât mai curând.

În această perioadă, Ministerul Sănătăţii cumpără echipamentele şi testează fluxurile medicale, a declarat minsitrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Timișoara, unde a participat, împreună cu președintele Nicușor Dan, la marcarea alături Zilei Mondiale a Sănătății.

”Astăzi este Ziua Mondială a Sănătăţii şi apreciez extraordinar de mult faptul că aţi acceptat invitaţia Ministerului Sănătaţii de a sărbători împreună Ziua Mondială a Sănătăţii în acest mod, într-un obiectiv de investiţii strategic pentru ţara noastră. Vorbim despre primul centru de arşi grav din România construit în perioada post-decembristă”, a spus Alexandru Rogobete, adresându-se șefului statului.

Valoarea investiţiei, derulată de Ministerul Sănătăţii, este de 66 milioane de euro.

Finanţarea a fost asigurată în cadrul proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar finanţat din Acordul de împrumut nr 8362 dintre Guvernul României şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

În ce constă investiția

Construirea unei clădiri noi cu 5 etaje, care va beneficia de 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru mari arşi, şase rezerve pentru arşi intermediari şi post-critici, cinci paturi pentru microchirurgie şi chirurgie reconstructivă, o secţie ATI cu 27 de paturi şi un bloc operator cu 25 de săli.

Spaţii conexe (sterilizare, farmacie, spaţii administrative şi logistice, spaţii tehnice, etc.).

Heliport.

Pe lângă clădirea propriu-zisă, investiţia include realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului şi reorganizarea completă a circuitelor medicale, astfel încât pacienţii, personalul şi echipamentele să nu se mai intersecteze haotic, ci controlat şi sigur.

”Acesta este doar începutul pentru că România mai are nevoie de încă cel puţin un spital de aş grav la Bucureşti şi sperăm ca tot împreună cu Banca Mondială să putem demara în viitorul apropiat acest proiect”, a menţionat Rogobete.

Următorul Centru de Mari Arşi va fi finalizat la Târgu Mureş, iar un al treilea astfel de proiect este construit la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

