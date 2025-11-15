Tim Cook urmează să vacanteze anul viitor poziția de CEO al Apple – Favoritul pentru a prelua șefia gigantului american

Tim Cook urmează să vacanteze anul viitor poziţia de CEO al Apple, pe care o ocupă din 2011, de când a decedat Steve Jobs, fondatorul gigantului tech, transmite News.ro, citând Financial Times (FT).

Conform surselor citate de FT, Apple a accelerat în ultima vreme căutările pentru un nou CEO, în anticiparea retragerii lui Cook.

Principalul favorit la conducerea companiei este John Ternus, vicepreşedinte al companiei care conduce în prezent divizia de hardware.

Cu toate astea, aceleaşi surse au precizat pentru FT că încă nu a fost luată o decizie finală în acest sens.

Retragerea lui Cook nu are legătură cu performanţele companiei, care şi-a crescut semnificativ veniturile şi gama de produse şi servicii de când este condusă de acesta. În realitate, Cook a împlinit recent 65 de ani şi ar dori să se retragă.

Nu se știe când va avea loc succesiunea, însă sursele citate spun că asta nu se va întâmpla mai devreme de următorul raport financiar trimestrial, care va fi făcut public la finalul lunii ianuarie.

***