cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

15 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Tim Cook urmează să vacanteze anul viitor poziția de CEO al Apple – Favoritul pentru a prelua șefia gigantului american

Rss
De Vladimir Ionescu

15 noiembrie, 2025

Tim Cook urmează să vacanteze anul viitor poziţia de CEO al Apple, pe care o ocupă din 2011, de când a decedat Steve Jobs, fondatorul gigantului tech, transmite News.ro, citând Financial Times (FT).

Conform surselor citate de FT, Apple a accelerat în ultima vreme căutările pentru un nou CEO, în anticiparea retragerii lui Cook.

Principalul favorit la conducerea companiei este John Ternus, vicepreşedinte al companiei care conduce în prezent divizia de hardware.


Cu toate astea, aceleaşi surse au precizat pentru FT că încă nu a fost luată o decizie finală în acest sens.

Retragerea lui Cook nu are legătură cu performanţele companiei, care şi-a crescut semnificativ veniturile şi gama de produse şi servicii de când este condusă de acesta. În realitate, Cook a împlinit recent 65 de ani şi ar dori să se retragă.

Nu se știe când va avea loc succesiunea, însă sursele citate spun că asta nu se va întâmpla mai devreme de următorul raport financiar trimestrial, care va fi făcut public la finalul lunii ianuarie.

(Citește și: ”India bate China și devine principalul exportator de smartphone-uri către America – Apple a mutat lanțurile de producție ca să evite tarifele”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

FT: Apple vrea să mute în India asamblarea iPhone-urilor vândute în SUA

România, parte din strategia chinezilor de a transforma Europa într-o piață de dumping: Creștere spectaculoasă a importurilor din China în 2025 – scădere de 2 cifre a exporturilor. Alte state folosite pentru penetrarea UE

Deflația de la poarta fabricii continuă să afecte profiturile industriale din China

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți