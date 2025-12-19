TikTok – Acord cu investitori americani pentru a separa operațiunile sale din SUA de compania mamă

TikTok a semnat tranzacția susținută de președintele Donald Trump pentru a separa activele din SUA și a crea o nouă entitate împreună cu un grup de investitori, în mare parte americani, a anunțat CEO-ul Shou Chew angajaților, într-un memo transmis joi angajaților, potrivit CNN.

Deși tranzacția nu este încă finalizată, această mișcare aduce TikTok cu un pas mai aproape de asigurarea viitorului său pe termen lung în Statele Unite. Aceasta survine după ce o lege adoptată anul trecut a cerut ca versiunea americană a aplicației să fie separată de compania-mamă, ByteDance, sau să fie interzisă în SUA. Trump a amânat în mod repetat aplicarea legii în timp ce încerca să finalizeze un acord pentru transferul controlului aplicației populare către proprietari americani.

„Am semnat acorduri cu investitorii privind o nouă societate mixtă TikTok în SUA, permițând celor peste 170 de milioane de americani să continue să descopere o lume de posibilități nelimitate, ca parte a unei comunități globale esențiale,” a spus Chew în memo-ul său, obținut de CNN. O persoană familiarizată cu compania a confirmat acuratețea memo-ului.

TikTok a refuzat să comenteze informația.

Conform acordului, aplicația TikTok din SUA va fi controlată de o nouă societate mixtă, 50% din aceasta fiind deținută de un consorțiu de investitori format din compania tehnologică Oracle, firma de private equity Silver Lake și firma de investiții susținută de Emiratele Arabe Unite, MGX. Puțin peste 30% din societatea mixtă va fi deținută de „afiliați ai unor investitori existenți ai ByteDance”, iar 19,9% vor fi păstrate de ByteDance, conform memo-ului lui Chew.

Chew a menționat în memo că mai este de muncă înainte ca tranzacția să fie finalizată, dar părțile se îndreaptă spre finalizare până pe 22 ianuarie 2026. ByteDance și TikTok au fost de acord cu termenii tranzacției, a spus el.

Administrația Trump a declarat în septembrie că a ajuns la un acord cu China pentru transferul controlului operațiunilor TikTok din SUA către un grup de investitori, în mare parte americani. Președintele a semnat un ordin executiv prin care se stabilește că tranzacția constituie o cesiune calificată și se amână aplicarea legii care impune interdicția sau vânzarea pentru 120 de zile, pentru a permite finalizarea tranzacției.

Legea americană, care a intrat tehnic în vigoare în ianuarie, interzice TikTok dacă ByteDance nu cesionează aproximativ 80% din activele sale din SUA către investitori non-chinezi.

Noua entitate va recalibra algoritmul TikTok pe baza datelor utilizatorilor americani, iar Oracle va supraveghea stocarea datelor americanilor, așa cum au spus anterior oficialii Casei Albe. Societatea mixtă din SUA va fi responsabilă și pentru moderarea conținutului pentru utilizatorii din SUA. Cu toate acestea, memo-ul lui Chew sugerează că entitatea globală TikTok, controlată de ByteDance, va continua să gestioneze comerțul electronic, publicitatea și marketingul pe noua platformă din SUA.

Se așteaptă ca tranzacția să necesite aprobarea guvernului chinez înainte de finalizare. Deși Trump a spus că președintele chinez Xi Jinping este de acord cu tranzacția, Beijingul nu a confirmat oficial aprobarea sa. De asemenea, se așteaptă ca tranzacția să necesite aprobări de reglementare din ambele țări.

Când a fost întrebat dacă China a aprobat tranzacția și pentru comentarii privind acordul de creare a noii societăți mixte din SUA, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe chinez, Guo Jiakun, a declarat vineri: „În ceea ce privește această întrebare specifică, vă voi trimite la autoritățile competente din China. Poziția Chinei privind problema TikTok este consecventă și clară.”

