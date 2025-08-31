”Tichia de mărgăritar a Reformei”: Au apărut CRONICILE 73: Sumarul, titlurile, autorii, coperta

A apărut nr. 73 (al 28-lea, socotindu-se în sens invers) al revistei (exclusiv print) CRONICILE Curs De Guvernare, sub un titlu care configurează momentul dificil din toate punctele de vedere, care constrânge coaliția de guvernare să reformeze statul, administrația și finanțele țării.

Din cele 192 de pagini ale acestui număr, 22 sunt alocate unei serii de 6 analize (așa numita secțiune de cover – dă titlul copertei) care focalizează pe marea problemă a momentului:

Sabotată cu râvnă din chiar interiorul coaliției de guvernare, reforma e doar o improvizație pe designul României lui Ceaușescu, sufocată de o filosofie bugetară toxică:

dincolo de cifrele macroeconomice dezastruoase, se află, de fapt o Românie nereformată, ineficientă, condusă după principii electorale și nu economico-sociale, într-un moment international dificil.

Coperta, la finalul articolului).

Citiți mai jos 3 informații privind temele acestui număr:

Sumarul: o listă a titlurilor, interviurilor și autorilor și posibilitatea de cumpărare a numărului 73 al CRONICILOR și

Contextul analizat de acest număr al CRONICILOR – în cele 192 de pagini împărțite pe 10 secțiuni.

Din sumarul CRONICILOR nr. 73 – câteva titluri, câțiva autori:

-, Cel mai bizar guvern al ultimelor două decenii

-, Risipa – boala care ne-a ținut în viață

-, Palatul de cleștar s-a dărâmat, a venit politicianul și l-a ignorat

-, Ucraina – negocierile pentru pace, la fel de grele ca războiul

-, „Vacanța de la istorie” s-a încheiat. Cum se reorganizează Occidentul în fața Chinei și a Rusiei.”. Interviu cu Michael Clarke, profesor la King’s College London

-, Tarifele, biciul și zăhărelul noii ordini comerciale globale

-, Banii care băltesc așteaptă revoluția parteneriatului public-privat

-, Hubul energetic din vis și scurtcircuitele din realitate – Otilia Nuțu

-, Generația X – sacul de box al crizelor ultimei jumătăți de veac

-, Cât de pregătit e Occidentul pentru a se apăra pe cele două fronturi euroasiatice?

-, Computer tomograf pe fiscalitate – criza de epilepsie periodică a finanțelor românești – Alexander Milcev

-, Rusia a trezit Bundeswehr și industria de apărare germană

-, Provocarea 5% din PIB pentru apărare în statele UE – Dan Bădin

-, Pachetul istoric de reforme structurale și uriașa rezistență împotriva lui

-, Cincinalul războiului cu deficitul – cele mai grele bătălii – Gabriel Biriș

-, ” Asistăm la o globalizare fragmentată, care nu mai e doar despre economie, ci și despre geopolitică”. Interviu cu Frank-Jürgen Richter, expert în strategii economice globale

-, Cu picioarele în istorie și cu mintea în nori

-, Marea emigrație s-a terminat. Începe drumul către casă?

-, Germania lui Friedrich Merz – „zeitenwende după zeitenwende” – Anneli Ute Gabanyi

-, Criza economiei, măsurată prin criza capitalului uman

-, Reforma, ca o tichie de mărgăritar

-, Gaura neagră a României administrative desenate de Ceaușescu

-, Administrarea fiscal–financiară trebuie întoarsă cu 180° – Adrian Codîrlașu

-, Civilizație și mentalitate într-o fază istorică critică. Trei Românii care trebuie unite – Daniel David

-, Curs de bună guvernare – Valentin Lazea

-, Cum se pregătește UE pentru ziua când SUA nu vor mai avea timp de securitatea ei

-, Globalizarea – redesenată chiar de forțele care au creat-o

-, Cum se adaptează o uzină cu profil militar la accelerarea industriei europene de apărare. Interviu cu Alexandru Filip, director general AEROSTAR Bacău.

-, 3 din 100 – Companiile europene în jungla economiei globale

-, Dalai Lama – o reîncarnare geopolitică

-, Al cincilea călăreț al Apocalipsei – Cristian Grosu

Și multe alte titluri, multe altele…

CRONICILE Curs de Guvernare: Un ghid de navigare prin istoria vremii tale

FFW despre CRONICI:

Numărul actual – Nº 74 poate fi deja studiat și cumpărat online de – AICI-LINK

de – AICI-LINK De vineri, 6 iulie, Revista poate fi cumpărată și din chioșcurile Inmedio, Tabac Xpress – în supermarketuri și mall-uri și din Librăriile Cărturești

Și colecția. Nu uitați Colecția: cine va avea colecția tuturor celor 100 de numere va avea istoria celor 25 de ani la capătul cărora, ridicând ochii din CRONICI, ar trebui să vedem în jur o țara pentru care, sub o formă sau alta, luptăm și lucrăm – AICI-LINK

Video / 7 lucruri despre CRONICI spuse de 7 cititori de top în 3 minute