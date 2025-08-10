Thyssenkrupp se scindează – divizia sa de apărare va beneficia de creşterea cheltuielilor militare în Europa

Acţionarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potenţialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene..

TKMS, producător de submarine, fregate şi tehnologii de neutralizare a minelor, şi-a crescut portofoliul de comenzi la peste 18 miliarde de euro, faţă de 11,7 miliarde la finalul lui septembrie 2024. Evoluţia a impulsionat acţiunile Thyssenkrupp, care s-au dublat de la începutul anului, tendinţă observată şi la alţi jucători europeni din domeniul apărării.

Planul prevede desprinderea a 49% din TKMS către acţionarii actuali, grupul păstrând restul participaţiei, transmite Reuters, preluată de news.ro.

Fundaţia Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, cel mai mare acţionar cu 21% din capital, a salutat decizia, afirmând că aceasta deschide noi oportunităţi de afaceri. Separarea şi listarea distinctă a TKMS sunt programate pentru mijlocul lunii octombrie.

Luna trecută, guvernul german a ajuns la un acord preliminar cu Thyssenkrupp, prin care îşi asigură influenţa asupra TKMS pentru protejarea activelor strategice de apărare. Sindicatele cer însă Berlinului să deţină o participaţie minoritară de blocaj, pentru a preveni vânzarea către investitori nedoriţi.

Creşterea investiţiilor în apărare vine pe fondul invaziei ruse în Ucraina şi al solicitărilor preşedintelui american Donald Trump ca statele europene membre NATO să îşi majoreze bugetele militare.

