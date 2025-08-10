cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

10 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Thyssenkrupp se scindează – divizia sa de apărare va beneficia de creşterea cheltuielilor militare în Europa

Rss
De Iulian Soare

10 august, 2025

Acţionarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potenţialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene..

TKMS, producător de submarine, fregate şi tehnologii de neutralizare a minelor, şi-a crescut portofoliul de comenzi la peste 18 miliarde de euro, faţă de 11,7 miliarde la finalul lui septembrie 2024. Evoluţia a impulsionat acţiunile Thyssenkrupp, care s-au dublat de la începutul anului, tendinţă observată şi la alţi jucători europeni din domeniul apărării.

Planul prevede desprinderea a 49% din TKMS către acţionarii actuali, grupul păstrând restul participaţiei, transmite Reuters, preluată de news.ro.


Fundaţia Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, cel mai mare acţionar cu 21% din capital, a salutat decizia, afirmând că aceasta deschide noi oportunităţi de afaceri. Separarea şi listarea distinctă a TKMS sunt programate pentru mijlocul lunii octombrie.

Luna trecută, guvernul german a ajuns la un acord preliminar cu Thyssenkrupp, prin care îşi asigură influenţa asupra TKMS pentru protejarea activelor strategice de apărare. Sindicatele cer însă Berlinului să deţină o participaţie minoritară de blocaj, pentru a preveni vânzarea către investitori nedoriţi.

Creşterea investiţiilor în apărare vine pe fondul invaziei ruse în Ucraina şi al solicitărilor preşedintelui american Donald Trump ca statele europene membre NATO să îşi majoreze bugetele militare.

(Citește și: Noua ”Bancă Europeană pentru Apărare” – sprijnită financiar și strategic de JP Morgan, Commerzbank și ING)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Programul SAFE, de creștere a industriei europene de apărare – cererile de împrumut depășesc deja plafonul de 150 mld. euro

 

Cabinetul Merz a adoptat proiectul de buget al Germaniei pentru 2026: Investiții record în infrastructură și apărare

 

Premierul Ilie Bolojan: ”Trimitem astăzi Comisiei propunerile României pentru programul SAFE” – industria națională de apărare, autostrăzile din Moldova și investiții în zona logistică, inclusiv Portul Constanța

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți