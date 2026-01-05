The Times: Ayatollahul Khamenei intenționează să fugă la Moscova dacă tensiunile din Iran se intensifică

Ayatollahul iranian Ali Khamenei (foto) are un plan de rezervă pentru a fugi din țară în cazul în care forțele sale de securitate nu vor reuși să înăbușe protestele sau vor dezerta, potrivit unui raport al serviciilor secrete, citat de The Times.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, intenționează să fugă din Teheran împreună cu un cerc restrâns de până la 20 de colaboratori și membri ai familiei, în cazul în care va constata că armata și forțele de securitate chemate să înăbușe revoltele dezertează, se răzvrătesc sau nu respectă ordinele.

„Planul B” este destinat lui Khamenei și cercului său restrâns de colaboratori și membri ai familiei, inclusiv fiului său și moștenitorului său nominal, Mojtaba”, a declarat o sursă din serviciile de informații pentru The Times.

Beni Sabti, care a lucrat timp de zeci de ani în serviciile de informații israeliene după ce a fugit de regim la opt ani după revoluția islamică, a declarat pentru The Times că Khamenei va fugi la Moscova, deoarece „nu are unde altundeva să se ducă”. Khamenei „îl admiră pe Putin, iar cultura iraniană este mai similară cu cea rusă”, spune Sabti.

Planul de fugă se bazează pe evadarea aliatului său, liderul sirian căzut Bashar al-Assad, care a fugit din Damasc la bordul unui avion spre Moscova pentru a se alătura familiei sale înainte ca forțele de opoziție să ia cu asalt capitala în decembrie 2024.

„Au plănuit o rută de ieșire din Teheran în cazul în care vor simți nevoia să fugă”, care include „adunarea de active, proprietăți în străinătate și bani cash pentru a le facilita trecerea în siguranță”, a declarat sursa.

Khamenei este cunoscut pentru faptul că deține o rețea importantă de active, unele dintre ele aparținând uneia dintre cele mai puternice organizații din Iran, Setad — parte a unui sistem de fundații caritabile semi-statale cunoscute pentru opacitatea lor financiară. Estimările indică o valoare totală a activelor de 95 de miliarde de dolari, potrivit unei investigații Reuters din 2013, incluzând proprietăți și companii, toate deținute și controlate de Khamenei.

Mulți dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, inclusiv secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani — care l-a avertizat pe președintele Trump să nu se amestece în afacerile Teheranului — au membri ai familiei care locuiesc deja în străinătate, inclusiv în SUA, Canada și Dubai.

Protestele naționale declanșate de dificultățile economice au cuprins orașele din întreaga Iran, inclusiv orașul sfânt Qom, în ultima săptămână.

Protestatarii acuză forțele anti-revoltă – formate din Garda Revoluționară Islamică (IRGC), miliția Basij, poliția și armata – că folosesc mijloace violente, inclusiv focuri de armă, gaze lacrimogene și tunuri de apă pentru a suprima demonstrațiile. Forțele se află sub comanda totală a lui Khameini, care este sursa supremă de putere în republica islamică, având autoritate asupra armatei, instanțelor și mass-media. El se bazează pe IRGC pentru a-și impune voința ca sursă centrală de putere.

Planul de evadare va fi activat în cazul în care Khamenei va simți că forțele sale de securitate nu îi respectă ordinele. Dezertarea și defecțiunea nu sunt ușor de realizat, Khamenei protejând loialiștii, controlând numirile cheie și siguranța acestora, potrivit unui profil psihologic al liderului realizat de o agenție de informații occidentală și văzut de The Times.

Dar aceeași evaluare a arătat că Khamenei era „mai slab, atât mental, cât și fizic” de la războiul de 12 zile cu Israelul de anul trecut. El a fost văzut foarte rar în public și, în mod deosebit, nu a fost văzut sau auzit în ultimele câteva zile de proteste. Pe durata războiului, Khamenei s-a ascuns într-un buncăr, evitând soarta altor oficiali de rang înalt ai IRGC și alimentându-și „obsesia pentru supraviețuire”.

Evaluarea îl numește un lider „paranoic”, o trăsătură care i-a modelat planul de a părăsi Iranul în cazul în care forțele sale l-ar abandona. „Pe de o parte, este foarte motivat ideologic, dar, pe de altă parte, este pragmatic în ceea ce vede: vede compromisul tactic pentru o cauză mai mare pe termen lung. Este un gânditor pe termen lung”, se arată în evaluare.

Khamenei s-a născut în Mashhad în 1939 într-o familie de clerici religioși, de origine azeră-turcă. Când era tânăr, era interesat de poezie, muzică persană și occidentală și literatură, citind clasici precum Tolstoi și Steinbeck.

Sub domnia ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, Khamenei s-a alăturat opoziției. A fost arestat de mai multe ori și torturat de poliția secretă Savak, iar în 1981 a supraviețuit unei tentative de asasinat care i-a cauzat pierderea unei mâini.

Conform evaluării, tentativa de asasinat i-a consolidat sentimentul de „misiune divină” de a conduce Iranul în misiunea sa de a se opune Israelului și Occidentului și de a păstra regimul mai presus de orice. După revoluție, a devenit ministru adjunct al apărării și membru al consiliului înainte de a deveni președinte. Când fostul lider suprem Ruhollah Khomeini a murit, Khamenei a ajuns la putere, în ciuda faptului că nu avea pregătirea liturgică necesară pentru a fi lider.

El se consideră liderul musulmanilor șiiți din întreaga lume, justificându-și investițiile în așa-numita axă a rezistenței – Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și mișcările și milițiile șiite din Irak, Siria și Yemen.

