The Guardian: Persoane care au legături cu Kremlinul încearcă să blocheze extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai

Persoane de origine rusă apropiate Kremlinului fac o ultimă încercare de a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, căutat în România pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, scrie The Guardian.

Horațiu Potra, un fost legionar francez cu trecut misterios, a fost arestat la aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, adaugă sursa citată.

Anchetatorii români i-au acuzat pe cei trei de conspirație cu aliatul lui Potra, politicianul de extremă dreapta Călin Georgescu, pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Oficialii români au confirmat arestarea lui Potra în Dubai și au declarat că colaborează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a asigura extrădarea sa în vederea judecării în România, în timp ce procurorul general al țării a declarat în interviuri acordate presei locale că se crede că Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

Efortul de a bloca extrădarea sa este coordonat de Igor Spivak, şeful Societăţii Ruse pentru Orientul Mijlociu — un grup cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei — şi de Igor Kalinin, un intermediar rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova şi recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forţele ruse.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak într-un interviu telefonic luni. „Avem multă experienţă, iar mulţi oameni lucrează pentru eliberarea lui”, a adăugat acesta, menţionând că a angajat „un grup de avocaţi ai noştri, foarte respectaţi”, în Emiratele Arabe Unite, care lucrează la obţinerea eliberării lui Potra şi că intenţionează să călătorească personal la Dubai.

Nivelul implicării directe a Moscovei în această afacere rămâne neclar. O sursă cu cunoştinţe directe despre situaţie a declarat că autorităţile ruse au „dat undă verde” lui Spivak şi Kalinin să intervină în încercarea de a obţine eliberarea lui Potra.

Un oficial moldovean, care a dorit să rămână anonim, a declarat că Igor Kalinin era „un reprezentant al Rusiei, probabil legat de serviciile secrete ruse”. Kalinin nu a răspuns la solicitarea de comentarii, dar Guardian a văzut mesaje text în care acesta discută eforturile depuse pentru eliberarea lui Potra din închisoare.

Acuzațiile din dosar

Horațiu Potra, fiul său Dorian și un alt membru al familiei au fugit din România la începutul acestui an, pe numele lor fiind emise în luna februarie mandate de arestare preventivă în lipsă.

El a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică – alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

