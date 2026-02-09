Gigantul Thales angajează în 2026 peste 9.000 de talente la nivel global, din care 240 în România

Thales, lider global în tehnologii avansate pentru domeniile apărare, aerospaţial, digital şi securitate cibernetică, anunţă că intenționează să angajeze anul acesta peste 9.000 de persoane, la nivel global.

Din total, compania vrea să recruteze:

aproximativ 3.300 de persoane în Franţa

800 în Regatul Unit

630 în America de Nord

530 în Australia, 520 în Ţările de Jos

450 în India

300 în Germania

240 în România

200 în Singapore

140 în Polonia.

Aproximativ 40% dintre noii angajaţi vor fi repartizaţi în domeniul ingineriei (inginerie software şi de sisteme, securitate cibernetică, inteligenţă artificială şi date), iar 25% în industrie (tehnician, operator şi poziţii de ingineri).

Grupul Thales are peste 83.000 de angajaţi în 68 de ţări, iar în 2024 a generat vânzări de 20,6 miliarde de euro.

”Thales, lider global în tehnologii avansate pentru domeniile apărare, aerospaţial, digital şi securitate cibernetică, plănuieşte să recruteze anul acesta peste 9.000 de angajaţi la nivel global. În 2025, Thales a angajat 8.800 de persoane, depăşind obiectivul iniţial anunţat de 8.000 de angajări. În ultimii 5 ani, Thales a recrutat cel puţin 8.000 de persoane pe an pentru a susţine dinamica de creştere a sectoarelor sale de activitate. Aproximativ 40% dintre noii angajaţi vor fi repartizaţi în domeniul ingineriei (inginerie software şi de sisteme, securitate cibernetică, inteligenţă artificială şi date), iar 25% în industrie (tehnician, operator şi poziţii de ingineri)”, informează compania, citată de Reuters.

Cum au avansat recrutările gigantului european:

Aceste perspective de angajare urmează recrutării a 8.800 de angajați în 2025, depășind ținta inițială anunțată de 8.000 de noi talente.

În ultimii 5 ani, Thales a recrutat cel puțin 8.000 de persoane pe an pentru a susține dinamica de creștere a celor trei sectoare de activitate ale sale.

În 2025, Thales a primit 1,4 milioane de candidaturi la nivel mondial, depășind recordul de un milion de CV-uri primite în 2024. Clasamentul Universum a poziționat Thales pe primul loc printre cei mai atractivi angajatori pentru studenții facultăților de inginerie din Franța (și pe locul al doilea în 2024).

Consolidarea diversității echipelor și a comitetelor de conducere rămâne o prioritate pentru Grup. În 2025, femeile au reprezentat 32% din totalul angajărilor. 69% din comitetele de conducere ale Grupului sunt compuse din cel puțin 4 femei, iar Thales își propune să atingă 75% în 2026.

Inițiative Thales pentru atragerea tinerilor spre STEM

Prin intermediul celor 35 de academii interne ale Thales, angajaţii beneficiază de oportunităţi continue de dezvoltare a competenţelor.

Thales subliniază că îşi consolidează angajamentul de a susţine tinerii talentaţi în domeniile Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică (STEM).

”Thales este dedicat sprijinirii dezvoltării carierei tinerilor şi pune un accent puternic pe primirea ucenicilor şi A stagiarilor, în special în Franţa, unde va susţine anul acesta peste 4.000 de tineri aflaţi la început de carieră. Thales în România va desfăşura şi în acest an programul său de internship pentru aproximativ 40 de studenţi, cu precădere pentru roluri tehnice în dezvoltare şi testare software; compania estimează că peste 90% dintre aceştia vor rămâne angajaţi cu normă întreagă în cadrul Thales. Prin intermediul programului „Vocation Makers”, Thales se implică activ în susţinerea tinerilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani pentru a le încuraja interesul pentru ştiinţă şi tehnologie. Acest lucru se realizează prin vizite la sediile companiei şi prezentări educaţionale în şcoli. În 2025, la nivel global, Grupul Thales a venit în întâmpinarea a peste 250.000 de elevi, de la şcoala primară până la liceu”, mai arată compania.

În paralel, Thales a lansat programul STEM for All, o iniţiativă de burse şi mentorat realizată în parteneriat cu Academia Franceză de Tehnologii. Acest program are scopul de a sprijini şi de a inspira studenţii din medii defavorizate care doresc să urmeze o carieră în domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii (STEM). În primul an, au fost acordate 40 de burse în Franţa şi Belgia, în valoare de 5.000 de euro fiecare şi un an de mentorat oferit de un expert Thales. În 2026, programul STEM for All va fi extins şi în alte ţări, printre care România, Republica Cehă, Polonia, Grecia, Italia, Germania, Olanda, Brazilia şi Coreea de Sud.

În România, peste 650 de ingineri software lucrează, în prezent, la Centrul de Excelenţă în Inginerie (ECC) din Bucureşti, care a ajuns să deservească toate ariile strategice ale Grupului Thales, respectiv Apărare, Aerospaţial şi Cyber & Digital. Thales deţine trei Centre de Excelenţă în Inginerie la nivel global, cel din România fiind unul dintre acestea, dar şi cel mai mare pe zona de dezvoltare de soft. Celelalte două centre sunt în Franţa şi în India.

Thales (Euronext Paris: HO) este lider global în tehnologii avansate pentru sectoarele Apărare, Aerospaţial şi Cyber & Digital. Grupul investeşte anual peste 4 miliarde de euro în cercetare şi dezvoltare în domenii cheie, în special pentru medii critice precum inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice şi cloud.

