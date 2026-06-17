Textul integral al acordului în 14 puncte SUA-Iran: încetare permanentă a războiului, ridicarea sancțiunilor, rezolvarea problemei nucleare iraniene – Semnarea oficială va avea loc vineri, în Elveția

SUA și Iranul sunt așteptate să semneze oficial, pe 19 iunie, în Elveția, memorandumul de înțelegere care va deschide calea pentru 60 de zile de discuții suplimentare menite să ducă la un acord final pentru încheierea definitivă a războiului dintre cele două țări. De asemenea, memorandumul va impune noi limite, stricte, asupra programului nuclear al Iranului, relatează Bloomberg, care a publicat miercuri textul documentului și care are 14 puncte.

Iranienii au transmis ulterior publicării textului de către Bloomberg, printr-un oficial anonim citat de agenția de presă iraniană Tasnim, că unele părți ale acestuia sunt inexacte. Relatarea agenției iraniene nu a precizat care sunt diferențele. Bloomberg a relatat anterior că ar putea exista diferențe de formulare între versiunile în engleză și persană ale memorandumului de înțelegere.

Principalele prevederi

Principalele prevederi ale proiectului vizează încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, respectarea reciprocă a suveranității și deschiderea unei perioade de 60 de zile pentru negocierea unui acord final. În paralel, SUA ar urma să ridice blocada navală asupra Iranului, iar Teheranul să asigure reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz, fără taxe, cu revenirea la volumele de dinaintea războiului în termen de cel mult 30 de zile.

Pe dimensiunea economică, documentul prevede un pachet amplu de relaxare a sancțiunilor impuse Iranului. SUA s-ar angaja să acorde derogări pentru exporturile iraniene de țiței, produse petrochimice și servicii conexe, inclusiv bancare, de asigurări și de transport, precum și să deblocheze fondurile și activele iraniene înghețate. Memorandumul mai include și angajamentul Washingtonului, alături de partenerii regionali, de a contribui la un plan de reabilitare și dezvoltare economică a Iranului.

În privința programului nuclear, Iranul reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare, însă chestiunile sensibile – inclusiv soarta uraniului îmbogățit iranian și celelalte aspecte tehnice ale dosarului nuclear — sunt lăsate pentru acordul final. Până atunci, părțile ar urma să mențină status quo-ul: Iranul nu își modifică programul nuclear, iar SUA nu impun noi sancțiuni și nu își consolidează prezența militară în regiune. Acordul final ar urma să fie aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Textul ar putea suferi modificări

Un oficial american a declarat pentru CNN că textul reflectă acordul semnat digital duminică de președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Cu toate acestea, având în vedere secretul păstrat atât de SUA, cât și de iranieni în privința formulării, rămâne neclar dacă proiectul de text scurs în presă va reflecta formularea exactă a documentului final care urmează să fie semnat personal vineri, în Elveția. De asemenea, detaliile tehnice sunt în curs de finalizare, astfel încât formularea ar putea suferi încă modificări.

Textul integral al proiectului de memorandum

Textul integral al proiectului de memorandum de înțelegere, publicat de Bloomberg:

1. Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din actualul război, declară, odată cu semnarea prezentului memorandum de înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează ca, de acum înainte, să nu mai lanseze nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și să se abțină de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile prezentului articol și ale celorlalte articole.

2. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să-și respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți.

3. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit de comun acord.

4. Imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Statele Unite vor ridica blocada navală și vor împiedica orice interferență sau obstrucționare împotriva Republicii Islamice Iran, restabilind traficul la capacitate maximă în termen de cel mult 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul de trafic din perioada anterioară războiului din partea Republicii Islamice Iran. De asemenea, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la încheierea acordului final.

5. La semnarea prezentului memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a asigura reluarea, în termen de 30 de zile, a traficului navelor comerciale dintre Golful Persic și Marea Omanului și invers, la volumul dinainte de război, ținând seama de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și a neutralizării minelor de către Iran.

6. Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să elaboreze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de punere în aplicare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile.

7. Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care urmează să fie convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni la care este supusă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare.

8. Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialului îmbogățit și soarta tuturor celorlalte chestiuni legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma dispozițiile prezentului articol.

9. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că, până la încheierea unui acord definitiv, vor menține statu quo-ul: Iranul va menține statu quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni asupra Iranului și nu își vor consolida forțele în regiune.

10. .Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului memorandum de înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivații acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv servicii bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea.

11. Statele Unite se angajează ca, având în vedere progresul negocierilor în vederea unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie deblocate și puse la dispoziție în întregime. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată către beneficiarii finali stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi disponibile în întregime pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate permisele și licențele necesare pe această bază.

12. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism pentru a supraveghea punerea în aplicare cu succes a Acordului final și respectarea angajamentelor viitoare prevăzute de acesta.

13. După semnarea prezentului memorandum de înțelegere și după primirea garanțiilor privind începerea punerii în aplicare a articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul memorandum de înțelegere, precum și continuarea punerii în aplicare a acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor iniția negocieri pentru un acord final exclusiv cu privire la articolele rămase.

14. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție cu caracter obligatoriu a Consiliului de Securitate al ONU.

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