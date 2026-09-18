Testarea sistemelor anti-dronă în Portul Constanța a început – echipamentele vor fi instalate și în alte 3 porturi românești

România testează în prezent, la Constanța, pe malul Mării Negre, două sisteme sisteme anti-drone americane capabile să detecteze și să neutralizeze atât dronele aeriene, cât și cele maritime, echipamentele urmând să devină pe deplin operaționale până la sfârșitul anului.

Sistemele vor proteja portul militar din Constanța și portul comercial din Constanța, precum și instalațiile militare din Mangalia, Tulcea și Brăila, formând un sistem de apărare pe mai multe niveluri pentru infrastructura strategică de pe flancul estic al NATO.

Tehnologia monitorizează simultan spațiul aerian, suprafața apei și mediul subacvatic. Odată instalată, aceasta va identifica, clasifica și, atunci când este necesar, va neutraliza dronele neautorizate printr-un răspuns integrat care abordează amenințările provenite din aer și de pe mare, relatează EUalive.net, publicație cu sediul în Belgia.

Sistemul Black Talon și Sentinel supraveghează la suprafața mării, dar și subacvatic.

Primul sistem Black Talon este instalat în portul militar Constanța, acum efectuându-se instruirea militarilor care îl vor opera.

Triton poate naviga în mod autonom mai bine de 30 de zile, folosindu-se de energie solară și eoliană, și se poate deplasa cu viteze de până la 5 noduri marine, adică peste 9 km/h. Sub apă, Triton poate naviga 10 zile la o viteză de 2 noduri marine, circa 3,7 km/h.

Totodată, sistemul poate naviga la suprafață și se poate scufunda în mod autonom pentru a colecta date atât deasupra, cât și sub suprafața mării.

Echipamentul este format din mai mulți senzori ce pot detecta și urmări obiecte suspecte care se îndreaptă spre port. Va supraveghea întregul port pe o rază de 10 km și va transmite în timp real toate interceptările într-un centru de monitorizare.

Procesul de achiziție s-a întins pe parcursul mai multor luni, iar instalarea în cele patru porturi militare de-a lungul căilor navigabile românești de la Marea Neagră și de pe Dunăre este preconizată în perioada următoare.

Capacitate esențială nu doar pentru România, ci și pentru Flancul Estic

Oficialii descriu această capacitate ca fiind un element esențial pentru protecția sud-estului României, într-un moment în care distincția dintre conflictele îndepărtate și riscul direct la adresa teritoriului NATO s-a redus drastic.

Reprezentanții Administrației Portuare au explicat că soluția aleasă se bazează pe preluarea controlului cibernetic prin frecvențe radio, mai degrabă decât pe bruiajul cu spectru larg.

Această abordare non-cinetică permite capturarea controlată a unei drone neautorizate și redirecționarea acesteia către o zonă sigură prestabilită, fără a perturba comunicațiile legitime esențiale pentru operațiunile portuare, inclusiv serviciile de trafic maritim, sistemele de identificare automată, legăturile radio navale și telefonia mobilă.

Funcțiile de bruiaj vor fi activate numai după ce Autoritatea Națională pentru Gestionarea și Reglementarea Comunicațiilor va acorda aprobările necesare pentru emisiile intenționate de frecvențe radio.

Un semn prevestitor al unui conflict mai intens

Dronele, rachetele, operațiunile cibernetice, interferențele GPS și atacurile asupra navigației comerciale au dus la confruntarea cu provocări ce se suprapun, în Marea Neagră și Marea Mediterană de Est.

Cifrele oficiale ilustrează escaladarea situației. Ministerul Apărării Naționale al României a înregistrat în acest an o creștere de trei ori a numărului de incursiuni ale dronelor, comparativ cu întregul an precedent, 27 față de nouă, și o dublare a numărului de drone sau resturi recuperate pe teritoriul național.

Atacurile din apropierea frontierei, pe teritoriul Ucrainei, au crescut, de asemenea, brusc, determinând zeci de avioane militare românești să decoleze de urgență.

Noile sisteme anti-drone reprezintă, așadar, mai mult decât o modernizare tehnică. Acestea elimină o vulnerabilitate concretă în porturile care deservesc atât tranzitul comercial, cât și mobilitatea militară a aliaților.

Prin combinarea detectării în trei domenii cu capacitatea de a neutraliza amenințările, fără a perturba în lanț traficul legitim, echipamentul își propune să restabilească un anumit grad de previzibilitate pentru o infrastructură care și-a demonstrat deja vulnerabilitatea.

Pe măsură ce testele continuă la Constanța și instalarea avansează la celelalte amplasamente, autoritățile române mizează pe faptul că sistemele de apărare vor împiedica transformarea unui port strategic într-un câmp de luptă neintenționat.

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