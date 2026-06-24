„Succes complet al misiunii”: Pentagonul spune că Golden Dome a trecut primul test de interceptare reală

Pentagonul a finalizat primul test de interceptare reală al scutului antirachetă Golden Dome, promovat de administrația președintelui Trump, care a fost un „succes complet”, au anunțat miercuri oficialii americani. Conform acestora, sistemele autonome cu energie dirijată au detectat și distrus mai multe amenințări simulate, în condiții de câmp de luptă,

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a salutat testul drept un „succes complet al misiunii”, afirmând că reușita validează eforturile administrației de a dezvolta o nouă generație de echipamente de protecție anti-balistică pentru teritoriul american, bazată pe sisteme spațiale și terestre.

Departamentul de Război al SUA nu a precizat unde a avut loc testul, dar a divulgat că acesta a evaluat capacitatea sistemului de a opera autonom în condiții intense de război electronic, folosind arme cu energie dirijată pentru a neutraliza simultan mai multe amenințări aeriene simulate.

„O nouă eră a apărării antirachetă”

Într-o postare pe X, Hegseth și-a exprimat încrederea în rezultatele preliminare, prezentând testul drept un moment de cotitură tehnologică, ce confirmă calendarul accelerat de dezvoltare promovat de administrație.

Today, the first milestone test of Golden Dome for America (GDA) was a full mission success — and I was honored to witness it firsthand.



Cutting edge directed energy was harnessed and the Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) system flawlessly and autonomously cued, targeted,… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 24, 2026

„Astăzi, primul test major al Golden Dome for America (GDA) a fost un succes complet al misiunii — și am fost onorat să asist personal”, a scris Hegseth.

Potrivit detaliilor tehnice succinte publicate de oficialii din domeniul apărării, testul a integrat o rețea de senzori spațiali prototip cu sisteme terestre cu energie dirijată, precum lasere de mare energie și microunde de mare putere, concepute pentru interceptarea în faza de propulsie. Tehnologia de interceptare în faza de propulsie vizează rachetele ostile la scurt timp după lansare, înainte ca acestea să poată desfășura mai multe focoase sau contramăsuri pe orbită.

Pentagonul a transmis că primul test de interceptare reală al scutului antirachetă Golden Dome a fost un succes complet, sistemele autonome cu energie dirijată detectând și distrugând mai multe amenințări simulate în condiții de câmp de luptă.

Proiectul Golden Dome a fost comparat frecvent, la nivel retoric, cu programul „Star Wars” din epoca Reagan și cu sistemul israelian Iron Dome, însă la o scară destinată apărării întregului teritoriu al Statelor Unite împotriva unor adversari egali sau aproape egali, precum Rusia și China, care dețin acum rachete hipersonice.

Costuri în creștere accelerată

Testul major vine pe fondul unor presiuni politice și fiscale intense în Congres.

Chiar luna aceasta, o analiză Biroului pentru Buget al Congresului (CBO) a estimat că desfășurarea și menținerea întregii arhitecturi Golden Dome ar putea costa contribuabilii americani până la 1.200 de miliarde de dolari în următorii 20 de ani.

Suma uriașă contrastează cu estimarea inițială a administrației Trump, de aproximativ 175 de miliarde de dolari.

Parlamentarii sceptici, în frunte cu democrații din Senat, au folosit rapid raportul CBO pentru a acuza administrația că exagerează importanța unor teste timpurii, controlate în laborator, pentru a justifica un contract de apărare nerealist, de ordinul miilor de miliarde de dolari.

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