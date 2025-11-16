Tesla își reconfigurează lanțul de aprovizionare și scoate China din producție

Tesla, cel mai valoros producător auto din lume, a solicitat tuturor furnizorilor săi să elimine complet componentele fabricate în China din procesul de fabricație a mașinilor sale ce ajung pe piața americană, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de News.ro.

Producătorul auto condus de Elon Musk și furnizorii săi au înlocuit deja unele componente și intenționează să le înlocuiască pe cele rămase cu piese fabricate în afara Chinei în următorul an sau doi, potrivit surselor citate de publicație.

Conform WSJ, executivii din industria auto s-au confruntat cu dificultăți din cauza disputei comerciale SUA–China, complicând strategiile de stabilire a prețurilor și accesul la materii prime și piese.

Decuplarea de China

Reuters a relatat în aprilie că Tesla și-a sporit achizițiile de componente din America de Nord pentru fabricile sale din SUA în ultimul an, pe fondul amenințărilor tarifare.

La începutul lunii, datele Asociației Chineze a Producătorilor de Autoturisme au arătat că vânzările Tesla de vehicule electrice fabricate în China au scăzut cu 9,9% în octombrie față de anul anterior, după o creștere de 2,8% în septembrie.

Producția modelelor Model 3 şi Model Y din uzina Tesla din Shanghai, inclusiv exporturile, a scăzut cu 32,3% faţă de septembrie.

Tensiunile dintre SUA și China au pus industria auto într-o stare de criză în 2025. După tarifele anunțate de președintele american Donald Trump, s-au manifestat în ultimele luni temeri legate de posibile blocaje la aprovizionarea din China cu pământuri rare și cipuri, fapt ce i-a determinat pe producători să își reevalueze dependența de China, un furnizor esențial de piese și materii prime.

Săptămâna aceasta, General Motors a cerut, de asemenea, miilor săi de furnizori să elimine componentele fabricate în China din lanțurile lor de aprovizionare.

***