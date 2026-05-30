Termenul de implementare pentru proiectele PNRR din Sănătate se prelungeşte până la 15 august 2026, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial, a anunțat vineri seara Ministerul Sănătății.

„În această seară a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, care stabileşte un termen extins, respectiv 15 august 2026, pentru finalizarea investiţiilor finanţate din PNRR pe componentele de Digitalizare şi Sănătate. Actul normativ prevede şi o excepţie pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar şi care vor putea solicita, în baza legii, o prelungire maximă a activităţilor până la data de 31 august 2026”, anunţă, vineri seară, Ministerul Sănătăţii.

​Instituţia precizează că „depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil şi coerent în derularea contractelor de finanţare, astfel încât toate cele 1.200 de proiecte de investiţii în spitale, echipamente medicale şi sisteme digitale pe care le gestionează în portofoliu să fie finalizate cu succes şi la timp, în beneficiul direct al pacienţilor”.

Gradul de absorbție de 66% la investiții în sănătate din PNRR

Bugetul total al investițiilor din domeniul sănătății realizate prin PNRR este de 7,23 miliarde lei, iar plățile eligibile efectuate până în prezent însumează 4,75 miliarde lei, ceea ce înseamnă un grad de absorbție de aproximativ 66%, anunța pe 7 mai ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Sunt 1.842 de contracte în finanțare prin componentele C12 – Sănătate și C7 – Transformare digitală din PNRR.

Un singur spital din 8 nu va putea fi construit în termen

Mai multe investiții majore în spitale sunt în grafic și pot fi finalizate până la termenul-limită al programului, conform bilanțului prezentat de minsitru:

modernizarea Spitalului Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu” – stadiu fizic 75%;

extinderea Spitalului Clinic de Urgență Județean Bistrița-Năsăud – stadiu fizic 92%;

noua clinică de neurochirurgie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – stadiu fizic 96%;

pavilion de medicină operațională politraumă din Craiova – stadiu fizic 98,5%;

pavilion de medicină operațională politraumădin Sibiu – stadiu fizic 83%.

Proiectele de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București și Institutul de Boli Cardiovasculare “Târgu Mureș” respectă, de asemenea, graficul de execuție.

Noul spital din Constanța are termen de finalizare abia februarie 2027

În schimb, proiectul noului spital din Constanța nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, motiv pentru care Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene.

“Valoarea totală este de 197 de milioane de euro, construcție nouă și dotare cu echipamente. Termenul asumat de către constructor este de februarie 2027. Deci această investiție nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR”, declara ministrul.

