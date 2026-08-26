Termenul pentru înscrierea primăriilor în Ghișeul.ro a expirat – 269 de administrații riscă sistarea fondurilor de echilibrare bugetară

Termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma Ghișeul.ro a expirat pe 25 august, dat[ de la care 269 de primării riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat pentru că nu au finalizat procedura.

Obligația a fost introdusă prin OUG nr. 7/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 25 februarie, iar administrațiile locale au avut la dispoziție șase luni pentru a se înregistra în Sistemul Național Electronic de Plată Online.

Conform datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, dintre cele 919 primării care nu erau înrolate în urmă cu aproximativ trei săptămâni, 650 au finalizat procedurile.

Numărul reprezintă peste 70% dintre administrațiile restante.

Administrațiile neînrolate pierd cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele pentru echilibrarea bugetelor

În prezent, 269 de primării nu s-au conformat încă obligației legale. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor deja începute.

După încheierea acestei etape, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea.

Administrațiile care rămân în afara platformei riscă sistarea alimentării bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume provenite din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale.

Măsura ar urma să fie aplicată până la îndeplinirea obligației de înrolare.

Prin intermediul platformei Ghișeul.ro, cetățenii își pot achita online taxele, impozitele și alte obligații către administrațiile publice, fără să se deplaseze la sediile primăriilor.

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