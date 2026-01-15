Trezoreria SUA extinde până în 28 februarie termenul până la care Lukoil trebuie să vândă rafinăria Petrotel Ploiești și celelalte active internaționale. Cine vrea să le preia

Statele Unite au extins până în data de 28 februarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, a relatat agenția Reuters, citată de Agerpres.

Amintim că Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft. După impunerea sancțiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol în Rusia și în străinătate și a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaționale, care produc 0,5% din petrolul global și a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declarațiilor contabile din 2024.

Printre potențialii cumpărători ai activelor internaționale ale Lukoil sunt fondul american de private equity Carlyle și un grup format din compania petrolieră Chevron și Quantum Capital Group, acesta din urmă înaintând deja o ofertă de 22 de miliarde de dolari.

Trezoreria SUA va trebui să aprobe orice tranzacție de vânzare – Irakienii au naționalizat cel mai mare zăcământ al rușilor dinafara Rusiei

În același timp, săptămâna trecută, guvernul irakian a aprobat planurile ce prevăd naționalizarea operațiunilor de la zăcământul petrolier West Qurna 2, unul din cele mai mari din lume. Autoritățile irakiene au motivat decizia spunând că doresc să evite perturbarea producției în urma sancțiunilor impuse Lukoil, unul din acționarii West Qurna 2.

Reuters notează că extinderea cu mai mult de o lună a licenței generale emise de Trezoreria SUA permite părților interesate să încheie contractele pentru vânzarea activelor și să atenueze presiunile pentru finalizarea lor. A fost a doua extindere a termenului limită, prima fiind emisă în decembrie.

Lukoil este în același timp unul dintre cei mai importanți jucători pe piața distribuției de combustibil din Republica Moldova și Bulgaria, operând totodată aproximativ 600 de benzinării în Turcia și peste 300 în România. În același timp, rușii dețin în România rafinăria Petrotel Ploiești, iar rafinăria intră sub incidența termenului de 28 februarie.

În același timp, administrația Trump a prelungit pe 4 decembrie derogarea de la sancțiunile aplicate stațiilor de alimentare cu carburanți Lukoil din afara Rusiei, permițându-le să își continue activitatea până la sfârșitul lunii aprilie 2026. Condiția pusă de autoritățile americane a fost ca veniturile obținute din tranzacțiile efectuate în benzinăriile Lukoil din afara Rusiei să nu fie transferate către Moscova. Derogarea de la sancțiunile anunțate în octombrie este valabilă până la data de 29 aprilie 2026.

