Termenul limită pentru înrolarea în Reges (fosta REVISAL), prorogat până la sfârșitul anului – doar 23% din firme s-au înscris

Termenul limită pentru înrolarea angajatorilor în platforma Reges Online (fosta REVISAL, Registrul de evidență a salariaților) a fost prorogat trei luni, până la 31 decembrie 2025, printr-un act normativ aprobat în ședința de joi a Guvernului.

Regis este platforma în care angajatorii, de stat sau privați, înregistrează datele salariaților. Până în momentul de față, doar 23% din firme au reușit să se transfere datele, iar menținerea termenului inițial, 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operațional și posibile sancțiuni aplicate a angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar.

Trecerea la Reges-ONLINE nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem.

Angajatorii trebuie doar să îşi creeze cont în platformă, proces simplificat şi rapid, care asigură accesul direct la toate funcţionalităţile necesare.

”Cred că rolul statului este să ofere sprijin şi soluţii, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect faţă de mediul de afaceri şi faţă de cei care creează locuri de muncă. Am urmărit, am ascultat şi am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toţi angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârşitul anului să se înscrie în noua platformă. Reges-ONLINE nu este un instrument perfect, dar este unul util şi modern pentru toţi angajatorii, iar tranziţia trebuie să fie una firească şi echilibrată”, a declarat și Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, citat într-un comunicat al Guvernului.

”Această măsură nu reprezintă o amânare a responsabilităţii, ci un gest de responsabilitate administrativă, menit să ofere un cadru realist şi echitabil pentru conformare. Toţi angajatorii sunt invitaţi să finalizeze înrolarea în Reges Online până la sfârşitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit. Ne dorim ca Reges-Online să devină un instrument eficient, accesibil şi stabil pentru toţi utilizatorii săi”, menționează Ministerul Muncii.

Bneneficiile oferite de Reges oferă numeroase beneficii:

administrarea digitală a contractelor de muncă şi acces permanent la istoricul acestora;

raportarea în timp real şi actualizare automată a aplicaţiei;

accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID;

integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/., mai spune ministerul.

Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

****