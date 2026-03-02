TeraSteel a inaugurat o nouă fabrică de panouri termoizolante, la Lehliu – va reduce importurile

TeraSteel a inaugurat noua fabrică de panouri termoizolante la Lehliu-Gar, județul Călărași, o investiție de de milioane de euro.

Investiția e considerată cea mai modernă din România în domeniu și a creat peste 60 de noi locuri de muncă, până acum, dar compania a anunțat că face în continuare recrutări pentru operatori, stivuitoriști, programatori producție etc., nu numai la noua linie de producție din Lehliu, ci și la unitatea din Bistrița.

TeraSteel intră într-o fază de creștere accelerată, cu investiții în producție, digitalizare, lansare de produse noi (inclusiv panouri cu vată minerală fabricate local din 2026), extindere exporturi etc., conform unui anunț al companiei.

Inaugurarea oficială a avut loc vineri, marcând extinderea capacităților companiei și consolidarea poziției sale ca pol regional de producție și export în Europa de Sud-Est.

Capacitatea de producție este de peste 1,8 milioane de metri pătrați de panouri termoizolante anual, suplimentând capacitatea existentă a României și consolidând exporturile.

Linia de producție este cea mai lungă din Sud-Estul Europei, cu 260 de metri liniari, adică dublu față de cea de la Bistrița.

Fabrica de panouri termoizolante din Lehliu-Gară deservește sudul României și piețe externe strategice precum Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Cehia, dar și Turcia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, prin intermediul portului Constanța.

„Fabrica TeraSteel Lehliu-Gară va suplimenta capacitatea de producție a României cu peste 1,8 milioane de metri pătrați anual, consolidând poziția țării noastre ca pol regional de producție și export de soluții constructive sustenabile în Europa de Sud-Est”, a declarat Cosmin Pătroiu, Director General TeraSteel.

Unitatea este echipată cu tehnologii de vârf pentru un consum eficient de resurse, are standarde ridicate de calitate și siguranță. Include automatizări pentru optimizarea proceselor, cu focus pe inovație și soluții sustenabile.

Obiectivele

Din 2026, ea va produce panouri cu vată minerală fabricate local, reducând dependența de importuri.

Compania își propune, de asemenea, să crească accelerat exporturile, inclusiv către piețe noi precum Dubai și Arabia Saudită, via Portul Constanța.

CEO-ul Cosmin Pătroiu a explicat că investiția reflectă încrederea în potențialul pieței din Europa de Sud-Est.

TeraSteel este unul dintre cei mai importanți producători de panouri termoizolante (sandwich), structuri ușoare zincate și hale la cheie din Europa Centrală și de Est. Compania face parte din grupul Kingspan, lider mondial în soluții de izolație, după ce divizia de oțel a TeraPlast (inclusiv TeraSteel) a fost vândută către Kingspan în 2021 pentru aproximativ 75 de milioane de euro. Cu o experiență de peste 20 de ani, TeraSteel se concentrează pe soluții complete pentru construcții industriale, oferind produse de calitate înaltă și servicii personalizate.

