TeraPlast preia o fabrică de țevi din PVC de la un lider mondial și intră puternic pe piața spaniolă

TeraPlast Bistrița a notificat Bursa de Valori că a ajuns la un acord privind achiziția, prin transfer de business, a activității Masa de producție de țevi din PVC a Aliaxis din Spania. Facilitatea de producție este situată în Okondo, în nordul Spaniei, la 20 km de Bilbao.

Prețul tranzactiei va fi determinat și achitat la momentul finalizării acesteia, pe baza unei formule uzuale care pornește de la o valoare de baza de 6,7 milioane de euro, care ar putea fi ajustată în jos in functie de capitalul de lucru efectiv, conform mecanismului agreat între părți. „Această extindere în Spania ne consolidează prezența geografică și ne poziționează favorabil pentru a deservi eficient Europa de Vest și Africa de Nord”, spune Dorel Goia, președintele Consiliului de Administrație al TeraPlast. „Am ales să intrăm pe piața spaniolă deoarece înțelegem foarte bine dinamica pieței europene de sisteme pentru apă și gaze, iar economia țării este una dinamică, aflată pe trend crescător. În plus, există asemănări clare cu piața din România, ambele fiind dominate de competitori antreprenoriali.”

Fabrica are o capacitate anuală de producție de 16.000 de tone și 82 de angajați. În 2025, aceasta a înregistrat o cifră de afaceri de 29,4 milioane de euro, având o bază solidă de clienți în Spania, Franța și Germania. TeraPlast va investi 4 milioane de euro în următorii 3 ani pentru modernizarea și creșterea capacității de producție. „Faptul ca preluam un activ industrial funcțional, fără datorii și echipat cu tehnologie europeană modernă, de la un lider mondial, ne oferă bazele ideale pentru o integrare rapidă și eficientă în Grupul TeraPlast și, totodată, ne consolidează poziția la nivel european”, a spune fondatorul Goia, care deține 46,83% din acțiunile TeraPlast.

Vânzătorul este Aliaxis, o companie multinațională prezentă în peste 40 de țări, recunoscută pentru soluțiile sale pentru management-ul apei și energiei. Piața spaniolă a țevilor din plastic este a 7-a cea mai mare din Europa, oferind un potențial semnificativ de creștere. Prin această tranzacție, TeraPlast își consolidează poziția de jucător regional important și face un pas major către statutul de furnizor european cu o prezență extinsă.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Grupul este compus din companiile TeraPlast (România, Republica Moldova, Ungaria și Austria), TeraGlass (România), TeraPlast Recycling (România), TeraBio Pack (România), Pro-Moulding (România și Ungaria), Optiplast (Croația) și companiile Aquatica Experience Group (România). Compania-mamă a Grupului, TeraPlast SA, este listată la Bursa de Valori Bucuresti din anul 2008, sub simbolul TRP.

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