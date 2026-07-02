TeraPlast începe producţia în Spania, după achiziția cu 6,7 mil. euro a unei fabrici de țevi

Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est, anunţă că a început producţia în Spania, în urma finalizării achiziţiei fabricii de ţevi din polietilenă din localitatea Okondo.

Tranzacţia are o valoare de bază de 6,7 milioane de euro, conform unui comunicat al companiei.

Fabrica a făcut parte, până acum, din divizia MASA a Aliaxis, companie recunoscută pentru soluţiile sale pentru managementul apei şi energiei.

Achiziția, parte a strategiei de dezvoltare internațională

Odată cu această investiţie, TeraPlast îşi consolidează poziţia pe piaţa europeană şi îşi continuă strategia de dezvoltare internaţională.

După extinderea în Republica Moldova, Ungaria, Austria şi Croaţia, Spania devine cea de-a cincea piaţă externă în care Grupul desfăşoară operaţiuni.

TeraPlast îşi consolidează astfel poziţia de jucător regional important şi face un pas major către statutul de furnizor european, iar, în acelaşi timp, va putea să deservească eficient Europa de Vest şi Africa de Nord.

Facilitatea de producţie preluată este situată în Okondo, în nordul Spaniei, la aproximativ 20 km de Bilbao, şi are o capacitate anuală de producţie de 16.000 de tone.

Fabrica deserveşte o bază solidă de clienţi din Spania, Franţa şi Germania şi a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 29,4 milioane de euro.

„Finalizarea acestei tranzacţii transformă un proiect într-o realitate. De astăzi, TeraPlast produce în Spania şi începe integrarea unei afaceri solide, cu oameni valoroşi, tehnologie modernă şi o bază importantă de clienţi. Vom aplica aici acelaşi model de business care şi-a dovedit eficienţă în celelalte companii ale Grupului şi sunt convins că vom construi, în timp, o operaţiune la fel de performantă. Investim acolo unde vedem potenţial de dezvoltare şi de profit. Am pus încă un punct al industriei româneşti pe harta Europei Occidentale. Am mers în Spania să facem profit şi să devenim un Grup mult mai mare decât suntem astăzi, iar rezultatele de aici le veţi vedea în fiecare comunicat trimestrial”, a declarat Dorel Goia, preşedintele Consiliului de Administraţie al TeraPlast.

Investiții pentru modernizarea capacităților de producție

În următorii trei ani, TeraPlast va investi aproximativ 4 milioane de euro pentru modernizarea şi extinderea capacităţilor de producţie ale fabricii, precum şi pentru integrarea ei în structura operaţională a Grupului.

Unitatea de producţie este echipată cu tehnologie europeană modernă şi este preluată împreună cu echipa locală formată din 79 de angajaţi.

Reprezentanţii TeraPlast spun că valoarea finală a tranzacţiei va fi determinată pe baza unei formule uzuale, pornind de la o valoare de bază de 6,7 milioane de euro, care va fi ajustată în funcţie de nivelul efectiv al capitalului de lucru, în conformitate cu mecanismul convenit între părţi, după cum se arată într-un comunicat al companiei. Această valoare va fi determinată pe baza situaţiilor financiare la data de 30 iunie, în perioada următoare.

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. Grupul este compus din companiile TeraPlast (România, Republica Moldova, Ungaria, Austria şi Spania), TeraGlass (România), TeraPlast Recycling (România), TeraBio Pack (România), Pro-Moulding (România şi Ungaria), Optiplast (Croaţia) şi companiile Aquatica Experience Group (România). Compania-mama a Grupului, TeraPlast SA, este listată la Bursa de Valori Bucureşti din 2 iulie 2008.

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