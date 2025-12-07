Tensiuni pe piața muncii: România a înregistrat cel mai accentuat declin al ocupării din UE în T3

România, Austria și Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajați din UE în trimestrul al treilea din acest an, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.

Rata de ocupare din România (în număr de persoane) a scăzut în T3 cu 1,2% față de T2 2025, respectiv cu 2,5% față de T3 2024. Scăderile din Finlanda și Austria au fost de 0,3% față de trimestrul anterior.

În ceea ce privește evoluția ocupării forței de muncă măsurată în funcție de numărul total de ore lucrate, România a înregistrat scăderi și la acest capitol, de 0,7% față de trimestrul anterior, respectiv de 2% față de același trimestru din 2024.

Numărul de angajați a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,1% în Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în ambele zone.

Comparativ cu trimestrul al treilea din 2024, numărul de angajați a crescut cu 0,6% în zona euro și cu 0,5% în UE în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,7% în zona euro și de 0,5% în UE în trimestrul al doilea din 2025.

Numărul orelor lucrate a crescut cu 0,4% în zona euro și în Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. De asemenea, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, numărul orelor lucrate a urcat cu 0,8% în zona euro și cu 0,7% în UE.

Croația, Portugalia și Spania au avut cele mai mare creșteri ale numărului de angajați în T3

În trimestrul al treilea din 2025, Croația (1,6%), Portugalia (0,9%) și Spania (0,7%) au înregistrat cel mai semnificativ avans al numărului de angajați față de precedentele trei luni, în timp ce cel mai sever declin a fost în România (minus 1,2%), Austria și Finlanda (ambele cu minus 0,3%).

Eurostat estimează că, în trimestrul al treilea din acest an, 220,6 milioane de persoane erau angajate în Uniunea Europeană, dintre care 172,2 milioane în zona euro.

Comparativ cu trimestrul al treilea din 2024, productivitatea bazată pe persoane a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 1,1% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025.

Pe baza orelor lucrate, productivitatea a crescut în trimestrul al treilea din 2025 cu 0,6% în zona euro și cu 0,9% în UE, comparativ cu perioada similară din 2024.

