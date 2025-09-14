Noi tensiuni în Coaliție: PSD ridică obiecții la eliminarea plafonării adaosului comercial pentru produsele de bază, Guvernul spune că decizia a fost deja agreată politic în Coaliție

Noi tensiuni au apărut sâmbătă în coaliția de guvernare, după ce Guvernul a transmis că decizia politică pentru eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost deja agreată de liderii celor patru partide de guvernare și minorități.

Informarea Executivului a venit după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a transmis că partidul său nu este de acord cu o eventuală renunțare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, informație care a apărut pe surse în spațiul public în ziua de vineri.

Plafonarea ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, iar potrivit liderilor PSD această măsură nu ar fi fost discutată în coaliția de guvernare.

Ce spune Guvernul: Coaliția a decis acum trei luni că aceasta va fi ultima prelungire

“Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a informat Executivul, conform Agerpres.

Potrivit Guvernului, săptămâna viitoare premierul Ilie Bolojan va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri.

Plafonarea a fost prelungită în iunie cu aplicare până la finalul lunii septembrie.

Oficialii PSD spun că plafonarea funcționează și că nu s-a vorbit nimic în Coaliție

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, şi că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliţia de guvernare.

“România are nevoie de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus în economie şi speranţă pentru viitor, nu de experimente şi austeritate pe seama celor mulţi. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiţii, locuri de muncă şi şanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia şi nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit”, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, planul trebuie discutat “cât mai rapid” cu partenerii de guvernare cu structurile asociative şi mediul de afaceri, “în contextul în care inflaţia a ajuns din nou la niveluri record”.

Grindeanu: Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare

“Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în coaliţie şi cu care PSD nu poate fi de acord”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că “presiunea” preţurilor deja se resimte “puternic” în buzunarele oamenilor şi nu este nevoie de “o lovitură suplimentară”.

“Specialiştii spun că ridicarea plafonării ar creşte imediat inflaţia cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuşi! Aşadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecţie, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici şi medii! O spun public şi o voi afirma clar şi în cadrul viitoarei coaliţii: presiunea preţurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acţiune guvernamentală”, a transmis Grindeanu.

