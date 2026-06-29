Tendințele verii în economie: Consumul își continuă scăderea – Activitatea în construcții accelerează

Scăderea consumului este reflectată și de ancheta desfășurată în iunie pentru următoarele trei luni care indică scăderi a activității în comerțul cu amănuntul și în servicii, într-o perioadă când de ales de exemplu, pentru hoteluri și restaurante este perioada de vârf a vacanțelor.

În industria prelucrătoare managerii anticipează până în august o relativă stabilitate, atât la nivelul cifrei de afaceri(sold conjunctural +1%) cât și al numărului de angajați (sold conjunctural -3%). În schimb prețurile sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +25%.

În construcții, pentru următoarele trei luni se preconizează o creștere a volumului producției (sold conjunctural +17%) și păstrarea numărului de salariați constant (sold conjunctural +2%). Optimismul constructorilor dat de finanțările acordate de Uniunea Europeană, în domeniul infrastructurii. Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +45%.

Managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -14%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează tendință de scădere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural -7%). Referitor la estimarea prețurilor, managerii preconizează creștere accentuată, soldul conjunctural fiind de +41%.

Comerțul cu amănuntul este principala componentă care definește consumul. Aceasta se traduce prin scăderea în continuare a cheltuielilor populației și aport negativ la formarea PIB.

Managerii din sectorul serviciilor estimează o scădere a cererii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -24%. Pe baza datelor, se estimează scădere a numărului de salariați în următoarele trei luni (sold conjunctural -29%). Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +16%.

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