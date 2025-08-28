Tendințele economiei în următoarele 3 luni – pe sectoare. Managerii anticipează stagnare și inflație

Managerii din principalele ramuri economice: industrie prelucrătoare, comerț, construcții și servicii anticipează pentru următoarele trei luni a relativă stabilitate a activității economice și a numărului de salariați.

Efectul măsurilor fiscale pentru reducerea deficitului bugetar (TVA mărit, accize, eliminarea plafonului la energie taxe) care au intrat în vigoare de la 1 septembrie, se reflectă în percepția managerilor privind evoluția indicatorilor pentru perioada imediat următoare.

Cele mai mari creșteri de prețuri sunt anticipate de managerii din construcții și comerțul cu amănuntul (sold conjunctural 63,3%, respectiv 60,4%). În industria prelucrătoare și servicii, prețurile vor avea o ascensiune mai moderată, soldul conjunctural fiind sub 50% în ambele cazuri.

Rezultatul final al estimărilor managerilor se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea).

De reținut că soldul conjunctural indică percepția managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creșterii sau scăderii vreunui indicator statistic.

Industria prelucrătoare

Pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a producție și a num[rului de salariați

Prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de +48,6%.

Construcţii

Conform estimărilor din luna august 2025, pentru următoarele trei luni, se va menține în activitatea de construcții relativă stabilitate, atât pentru volumul productiei, cât și pentru numărul de salariați.

Ponderea celor care anticipează o creștere a prețurilor este cea mai mare în construcții, reflectată printr-un sold conjunctural de +61,9%.

Comerţ cu amănuntul

În sectorul comerțului cu amănuntul, majorările de prețuri au de asemenea cea mai mare pondere (spld conjunctural 59,3%). Activitatea și numărul de salariați din comerț vor fi constante în următoarele trei luni.

Servicii

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +1,4%. În sectorul serviciilor, numărul salariaților este prognozat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -1,8%. Prețurile de de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38,7%.

